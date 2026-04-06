El segundo gol más anhelado del 'sueco de Godella'

El fútbol es un deporte cargado de anécdotas y conexiones remotas. La del domingo en Mestalla con Williot Swedberg como protagonista es una de ellas. Un jugador sueco marcándole al Valencia con la camiseta del Celta de Vigo. Hasta aquí podría resultar una episodio sin más trascendencia que la competitiva, un evento sin más historia. Pero no.

Y es que para Sweberg Mestalla no es un estadio más, es el lugar en el que proyectó sus sueños futbolísticos, el campo de su infancia. A pesar de que nació en Suecia, su familia encontró en estas mediterráneas tierras el refugio perfecto para los agresivos inviernos escandinavos... y en Mestalla la llama de la pasión por este deporte.

Infancia en el Godella

A lo largo de sus años 'mozos', Swedberg acudió con su padre, exfutbolista, muchas veces al coliseo de la Avenida de Suecia para ver jugar al Valencia. Quedó prendado y soñó con algún día jugar en ese césped mientras disfrutaba del fútbol en la cantera del Godella CF.

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Swedberg en la grada de Mestalla / SD

"He venido muchas veces, cuando era pequeño y quería jugar aquí. Ahora soy muy feliz haciéndolo con el Celta. Mi padre estaba en la grada y se emocionó", explicaba tras el encuentro. Alrededor de una década más tarde de proyectar ese deseo llegó, aunque con la camiseta del Celta, su primer gol en Mestalla. El fútbol da muchas vueltas y quizás algún día lo haga con esa camiseta que se compró de niño, la del Valencia CF.