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VCF | Cedido

Sergi Canós se rompe el cruzado con el Valladolid

El futbolista, a préstamo en el conjunto vallisoletano, tendrá que pasar por el quirófano tras lesionarse en el partido contra la Cultural Leonesa

Sergi Canós, saliendo del campo entre lágrimas tras lesionarse. | REAL VALLADOLID

Sergi Canós, saliendo del campo entre lágrimas tras lesionarse. | REAL VALLADOLID

Hugo Ferrer

València

El jugador del Valencia CF Sergi Canós, cedido en el Real Valladolid con el que ha disputado esta temporada un total de 21 partidos en los que ha anotado dos goles y una asistencia, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. Así lo confirmaba el club pucelano a través de este comunicado oficial:

«Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante, cedido por el Valencia CF, tendrá que pasar por el quirófano. Las pruebas diagnósticas han confirmado que Sergio Canós Tenés sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El atacante cedido por el Valencia CF tuvo que pedir el cambio durante la segunda parte del duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Tenés tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución», decía el comunicado.

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El club vallisoletano envió «ánimo» al jugador a través de sus redes sociales. «Tenés sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tendrá que pasar por el quirófano. ¡Mucho ánimo, Sergi, estamos contigo!». Los síntomas ya fueron muy malos el pasado sábado porque el jugador se fue llorando del campo y tuvo que ayudarse de muletas. n

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