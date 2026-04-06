El Valencia CF repite los problemas defensivos en Mestalla: recibe tres goles ante el Celta y suma nueve en cinco partidos

El Valencia CF, que perdió por 2-3 ante el Celta en Mestalla en Liga, ha recibido tres goles como local en dicha competición más de un año después.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán se adelantó en el marcador por mediación de Guido Rodríguez en el minuto 12 pero el equipo céltico le dio la vuelta al marcador con los tantos de Moriba, Fer López y Williot Swedberg que le dieron los tres puntos pese a que Guido recortó distancias.

Para encontrar la última vez en la que le habían recibido tres goles al Valencia en su estadio hay que remontarse al 22 de febrero de 2025 cuando el Atlético se impuso por 0-3 con dos goles de Julián Álvarez y otro de Correa.

Desde entonces, el equipo valencianista había disputado 20 partidos como local, 6 el curso pasado y 14 el presente, con un balance de 10 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.

En el tramo final de la temporada pasada se impuso al Valladolid (2-1), Mallorca (1-0), Sevilla (1-0) y Getafe (3-0), empató con el Espanyol (1-1) y cayó ante el Athletic (0-1).

Más empates y derrotas que victorias

En la campaña actual ha ganado al Getafe (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Espanyol (3-2), Osasuna (1-0) y Alavés (3-2); empatado contra Real Sociedad (1-1), Betis (1-1), Sevilla (1-1), Mallorca (1-1), Elche (1-1) y ha perdido frente al Oviedo (1-2), Villarreal (0-2) y Real Madrid (0-2), antes de caer por 2-3 ante el Celta.

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El resultado refuerza los problemas defensivos que ha sufrido el equipo en Mestalla y es que ha recibido 9 goles en los últimos 5 compromisos. Tan solo mantuvo su portería a cero contra el Osasuna (1-0) y en el resto ha recibido dos o más goles: Espanyol (3-2), Real Madrid (0-2), Alavés (3-2) y Celta (2-3).