Aday Mara se convierte en el primer jugador en la historia del baloncesto español en ganar la NCAA

Aday Mara cerró en Indianápolis la noche más importante de su carrera universitaria con un título que ya forma parte de la historia del baloncesto español. Michigan derrotó a UConn por 69 a 63 en la final de la NCAA y el pívot zaragozano se convirtió en el primer jugador masculino español en conquistar el torneo universitario de Estados Unidos. El partido fue duro desde el inicio, con mucho contacto, ataques largos y poco acierto, y ahí apareció el perfil de Mara, un interior que dio tamaño, protección del aro y presencia constante en la pintura para sostener a Michigan en un encuentro de desgaste.

La final no se decidió con un aluvión de puntos ni con un juego brillante. Se decidió en la defensa, en el control de los nervios y en las jugadas interiores. Michigan solo metió dos triples en todo el partido, pero protegió mejor su aro, fue más sólido en los momentos de máxima tensión y castigó desde el tiro libre con 25 aciertos de 28 intentos. En ese contexto, Mara respondió con el trabajo que había definido todo su torneo. Su presencia obligó a UConn a jugar con más dificultad cerca del aro y permitió a Michigan mantenerse firme hasta el cierre, cuando los Wolverines terminaron cerrando el partido.

El título fue la conclusión de un March Madness excelente de Aday Mara, que ya había dejado una actuación decisiva en la semifinal ante Arizona con 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Ese partido colocó su nombre en el centro del torneo y confirmó una evolución muy visible durante toda la temporada. Mara pasó de ser una pieza prometedora a convertirse en un jugador determinante en los partidos grandes. Su impacto defensivo ya había sido reconocido con el premio a Mejor Defensor del Año de la Big Ten, y en la Final Four dio además un paso adelante en ataque, jugando con más seguridad de espaldas al aro, leyendo mejor las ayudas y terminando con autoridad cerca del tablero.

Aday Mara y los jugadores de Michigan celebran el título / Michigan

El próximo paso

Ahora la atención se desplaza a la NBA. Su actuación en el tramo decisivo del curso ha cambiado su posición en muchas previsiones del draft. Aday Mara se sitúa ya entre las 15 primeras posiciones del próximo Draft, una subida muy importante para un jugador que hace pocas semanas aparecía bastante más abajo en otras listas. De hecho hay quien ya lo sitúa dentreo del top 10. Lo que si es seguro es que Aday Mara ha salido de la NCAA como campeón y como uno de los pívots que más interés despiertan de cara a la próxima promoción