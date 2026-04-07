El Betis, en el punto de mira: el supuesto romance entre Daniela, hija de Joaquín, y Deossa agita el vestuario

La Semana Santa en Sevilla ha quedado opacada por el runrún sobre un posible romance entre Daniela Sánchez, la hija mayor de Joaquín, exjugador valencianista y consejero del Real Betis, y el futbolista de la primera plantilla Nelson Deossa, quien lleva cuatro partidos sin disputar un solo minuto.

Es uno de los motivos por los cuales se ha alimentado la idea de que su ausencia se debe a cuestiones extradeportivas, coincidiendo con el posible romance con Daniela. Asimismo, el futbolista colombiano ha sido visto con frecuencia en clubes nocturnos de Sevilla, incluso después de varias derrotas dolorosas.

El Real Betis pagó más de 13 millones de euros por el futbolista, procedente de Monterrey. Sin embargo, a pesar de que comenzó teniendo protagonismo, poco a poco lo ha ido perdiendo, ya que por delante Manuel Pellegrini se decanta por Sofyan Amrabat, Marc Roca o Sergi Altimira.

El último partido que disputó fue en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos, donde solo disputó once minutos. Desde entonces, el colombiano no ha tenido ningún minuto en los encuentros ante el Celta de Vigo, en la vuelta contra el Panathinaikos, frente al Athletic Club ni tras el empate a cero contra el Espanyol.

Desde el entorno del Betis no se habla de otra cosa, especialmente en X, antes conocido como Twitter. Los usuarios de la red social de Elon Musk señalan que está apartado por su romance con Daniela y ya apuntan a que podría estar viviendo sus últimos días en el club.

Daniela y Deossa salen al paso

Por ahora, ni el Betis ni Pellegrini se han pronunciado al respecto, pero sí que lo han hecho Daniela y Deossa a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Hace unas horas, Daniela compartió una imagen suya en la playa y agregó un emoticono de bostezo, refiriéndose a todo el escándalo en la que se ha visto envuelta. También, compartió un post que pone: "La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro".

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Deossa, ante el Valencia CF / Europa Press

En cambio, el jugador del Betis compartió un vídeo que comentaba "que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama", a lo que añadió otro mensaje: "Cualquier cosa hablan ya". También, añadió un emoticono de bostezo.