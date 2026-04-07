Iñaki Urdangarín y su hija Irene, entre los más de 43.000 espectadores del Valencia - Celta en Mestalla

El Valencia – Celta de Vigo del pasado domingo en Mestalla contó con una asistencia que superó los 43.000 espectadores, pese a ser Domingo de Resurrección.

Y entre los miles de valencianistas que ocupaban los asientos del coliseo de la Avenida de Suecia estaban Iñaki Urdangarín y su hija Irene. Según revela la revista Vanitatis, el marido de la infanta Elena y su hija se desplazaron a Valencia, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, para presenciar el encuentro entre valencianistas y celtiñas.

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Siguiendo los pasos de Juan

Se da la circunstancias de Juan Urdangarín, otro de los sobrinos del Rey Felipe VI, es un declarado valencianista y ha asistido en numerosas ocasiones a Mestalla para ver a su equipo. En todo caso, si Iñaki e Irene ‘bancaban’ por el conjunto de Carlos Corberán se irían igual de decepcionados que el resto de la parroquia blanquinegra.