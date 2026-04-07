Pickleball, el deporte que arrasa en EE UU y que ya conquista Valencia

Un 'campo' de las mismas dimensiones que el del bádminton. Una raqueta de tamaño intermedio entre la del pádel y la del tenis de mesa. Una bola perforada como la del wiffle que pasa por encima de una red separadora como en el tenis. Y, por encima de todo, un volumen de jugadores que crece desenfrenado a través de una expansión que ha llegado ya a más de 70 países. Su nombre es pickleball y quizás no te suene todavía. Sin embargo, su atracción está fuera de cualquier duda, conquistando a milllones de personas desde su Estados Unidos natal -donde arrasa- a un territorio valenciano en el que las pistas dedicadas a este deporte ya son una realidad. Un 'boom' que, con sus diferencias, recuerda al que tuvo también anteriormente el pádel. Pero, ¿que hay detrás de este 'nuevo' fenómeno y, sobre todo, como se ha llegado a popularizar?

Para obtener una respuesta a esta cuestión hay que ir al origen, al jardín de una casa familiar cerca de Seattle en el que unos amigos crearon un pasatiempo veraniego para entretenerse junto a sus hijos en pleno 1965. Fueron Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, quienes decidieron bajar la red que tenía una pista de bádminton, improvisar unas raquetas de madera y utilizar una pelota de plástico con la que ponerse a jugar. El experimento se convirtió rápidamente en diversión y, en los siguientes meses, en éxito. Porque ese juego fue atrayendo a más amigos y vecinos, se desarrollaron sus primeras normas y se construyó su primera cancha permanente con uno de sus símbolos característicos, la zona de no volea o 'kitchen'.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Germán Caballero

De lo doméstico a lo profesional

Todas estos elementos fueron el pistoletazo de salida definitivo para que la expansión del pickleball comenzara, llegando en los 70 a tener ya hasta su primer torneo oficial y, en las décadas posteriores, a ser una herramienta más presente en ubicaciones parques, comunidades de vecinos o programas escolares del país norteamericano. Ha sido en los últimos diez años, no obstante, cuando esta trascendencia -aupada también por las redes sociales, su profesionalización, sin olvidar su aparición en series como 'Un lugar para soñar'- ha llegado a un nuevo nivel, estimándose según un informe en alrededor de 22 millones los jugadores activos en todo el mundo.

Así es un campo de pickleball. / Levante-EMV

Mientras en España, donde está reconocido por el CSD como deporte desde finales de 2023 -englobado, eso sí, bajo el paragüas de la Real Federación Española de Tenis-, las últimas estimaciones cifraban sus jugadores en más de 20.000 deportistas. Una cifra en constante crecimiento, que dejó sus frutos el pasado septiembre cuando España se proclamó campeona de Europa de este deporte en Roma, que bebe también de una serie de factores.

Lo sabe bien José Montilla, un "enamorado de la raqueta" que juega al pádel desde hace casi tres décadas y que hace tres años vio que esta disciplina "era muy apasionante". Fue el punto de partida para que, además de haberse sacado la titulación para poder ejercer, actualmente haya impulsado -junto a su socio Rodrigo Pociello- el Club Pickleball Valencia, una firma que este abril tiene previsto abrir cuatro pistas indoor en Silla, además de haber abierto ya otras cuatro de exterior en el Aspresso K7.

Fácil, intergeneracional y divertido

Sobre las circunstancias que están atrayendo de un deporte "aún minoritario en España pero que poco a poco va a ir creciendo" y que ya cuenta hasta con su circuito profesional, Montilla destaca en primer lugar la escasa dificultad que tiene. "Es todavía más fácil que el pádel", afirma. Junto a ello, también está otro hecho como que el juego, que se puede jugar individualmente o en dobles, se vuelve "adictivo y sociable" rápidamente, porque "aunque le pegues mal a la pelota, la red la pasas y eso lo hace divertido".

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Por otro lado, es un deporte "que no tiene limitación física ni necesitas moverte mucho", algo que lo hace "menos lesivo" y que, sobre todo, abre la puerta para su práctica a todo tipo de perfiles, desde niños pequeños -y su posible inclusión en las escuelas- a personas mayores o gente que "ya no podía jugar al tenis o al pádel por su condición física y que se encuentran con un deporte que sí pueden jugar". Si a eso le sumas que con una red móvil, unas palas y cinta de carrocero te puedes montar con facilidad tu pista, las posibilidades son infinitas. "En España se está haciendo ahora mismo comunidad. Está en una fase inicial, pero ya se juega con asiduidad" en territorios como Galicia, Madrid, Andalucía o Barcelona, enfatiza Montilla antes de sentenciar que, con una base tan importante de jugadores que practican bádminton, tenis, pádel o squash, el pickleball "va a seguir creciendo".