Unai Núñez pasa pruebas médicas tras sus molestias contra el Celta

Unai Núñez se ha sometido este martes a pruebas médicas tras acabar con “pequeñas molestias” el encuentro disputado entre el Valencia y el Celta de Vigo en Mestalla. Desde el club valencianista transmiten calma y, a la espera de los resultados definitivos, no se prevé que el jugador sufra una dolencia de gravedad.

Sustitución y primeras sensaciones

El zaguero, que actualmente se encuentra cedido en el Valencia por el conjunto gallego, tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 63 del choque, en el que su equipo terminó cayendo por 2-3 tras la remontada visitante en la segunda mitad. Su salida generó cierta preocupación en el cuerpo técnico, aunque las primeras valoraciones apuntaban a molestias leves.

Pruebas en Paterna y seguimiento médico

A pesar de que la plantilla disfrutaba de día libre, Núñez acudió a la Ciudad Deportiva de Paterna para someterse a diferentes pruebas diagnósticas. El futbolista abandonó las instalaciones acompañado por miembros de los servicios médicos del club, que ahora analizan el alcance exacto de la dolencia.

El cuerpo técnico del Valencia se mantiene a la espera de los resultados para determinar si podrá contar con el central en el próximo compromiso liguero frente al Elche CF, que se disputará en el Martínez Valero. Su disponibilidad será clave para mantener la solidez defensiva del equipo.

Unai Núñez, pieza versátil en la defensa

Desde su llegada, Unai Núñez ha encajado con rapidez en el esquema valencianista. Su capacidad para desempeñarse tanto en el centro de la zaga como en banda le convierte en un recurso valioso. En los últimos encuentros, ha destacado por su contundencia y compenetración en el eje defensivo, consolidándose como una pieza importante en el sistema del equipo.

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