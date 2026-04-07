El Valencia Basket exhibe su carácter ganador y hace historia: ¡Clasificados para los playoff de la Euroliga!

El Valencia Basket da un salto más en su historia, un salto de calidad y se consagra como uno de los Grandes de Europa. La victoria por 102-96 ante el Emporio Armani Milan clasifica matemáticamente a los de Pedro Martínez para el playoff. El Valencia Basket asciende hasta la segunda posición y se asegura un puesto entre los 6 primeros a falta de 2 jornadas para finalizar la Fase Regular de la Euroliga. Por tanto, el Valencia Basket jugará l,os playoff de cuartos de final y se libra de disputar la eliminatoria previa, el play-in. Un éxito mayúsculo. Rotundo. El jueves, en el Roig Arena, los taronja vivirán un nuevo episodio, esta vez frente a Panathinaikos ya con el objetivo de consolidarse entre los 4 primeros, en el top4 y tener el factor cancha a favor en cuartos.

El extaronja Nate Sestina, ahora en las filas del Milan, era recibido con aplausos por la grada del Roig Arena

Thompson, Badio, Taylor, Sako y Pradilla formaban el cinco inicial de un partido que arrancaba con un triple de Badio al que respondía con otro LeDay. Kameron Taylor daba muestras de su calidad anotando dos canastas consecutivas para los taronja. El Milan también se mostraba eficaz en ataque y mantenía la igualdad (7-7). Los dos equipos exhibían recursos ofensivos y ambos se mostraban concentrados en defensa. El argentino Bolmaro, por primera vez ponía por delante al Milan (14-16 min. 6).

Tras un tiro ibre convertido por los italianos Montero lideraba la reacción taronja y con dos triples, primero equilibrada de nuevo el partido a 17 y luego ponía por delante al Valencia Basket firmando un parcial de 6-0. Con el dominicano en pista el Valencia Basket aceleraba el ritmo. Puerto también anotaba de 3 mientras Badio era ahora el encargado de hacer correr al equipo. Con 27-24 acababa el primer cuarto.

Un segundo cuarto muy igualado

Un triple de Mannion inauguraba el segundo cuarto y volvía a poner el equilibrio en el marcador aunque Moore contestaba con otro triple. Ambos equipos apostaban por el juego exterior y por sorprender metiendo balores rápidos a sus hombres altos. En el Valencia Basket el lanzamiento exterior funcinaba con Badio, Thompson y Montero inspirados.(39-36 min. 14) pero el Emporio Armani también se mostraba eficaz en ataque y no daba tregua.

El partido era un constante intercambio de canastas y también los dos equipos se alternaban en el dominio del marcador, siempre, eso sí, con cortas ventajas. Ni Valencia Basket ni Milan lograban dstanciarse (48-48 min. 18). Un triple de Brooks en el último ataque le permitía al Milan irse al descanso con ventaja 51-54.

Badio, con14 puntos, Montero con 11 y Thompson, con 10 se iban al vestuario como principales baluartes ofensivos en esta primera parte marcada por la igualdad y por los buenos porcentajes de acierto en el tiro de 2 y de 3 de ambos equipos. Sólo los tiros libres (el Milan forzó más faltas), dieron ventaja al Milan en los dos primeros cuartos.

Un tiro libre de Reuvers hacía subir al marcador el primer punto en el tercer cuarto. El Valencia Basket intensificaba su defensa pero el Milan movía bien el balón para encontrar huecos que le permitían mantenerse por delante (54-59 min.23). Al Valencia Basket le faltaba continuidad en ataque, faltaba mayor fluidez, las pérdidas de balón penalizaban a los taronja que veían cómo su rival se dsitanciaba (56-67 min. 24).

Pedro Martínez pedía tiempo en busca de soluciones. El parón sentaba bien al Valencia Basket que reanudaba el juego con un 2+1 para Montero. Pero era un espejismo, el Milan seguía muy concentrado en defensa y con untriple, Brooks, lograba la máxima ventaja (59-72). Montero aceleraba el ritmo buscando cambiar el panorama. Una recuperación de Key lograba bajar la diferencia a menos de 10 pulntos (68-77).

El juego se endurecía, la afición taronja apretaba ahora animando a los suyos. El partido, en la cancha se notaba, entraba en un momento clave. El Valencia Basket, espoleado por su afición sacaba el genio, la garra y con una gran defensa, rcoretaban distancias por la vía rápida (76-79 min). Los italianos eran ahora los que perdían confianza, ya no atacaban con tanta seguiridad. Una canasta en el último segundo del cuarto de Ellis permitía al Milan cerrar el tercer cuarto con 78-83 a su favor.

Último cuarto

El último cuarto empezaba por todo lo alto con un triple de Costello que ponía a los taronja a sólo 2 puntos (81-83).Taylor empataba el partido y Badio al cotraataque culminaba la rempontada. De nuevo el valencia bAsket mandaba enel marecador (85-83) . El parcial era de 7-0. (min. 32)..

Al Valencia Basket, muy motivado y concentrado, ahora le entraba todo provocando el éxtasis en las gradas. El parcial seguía creciendo y con 87-83 el Milan pedía tiempo muerto. Pradilla, con un triple y una canasta de dos continuaba la exhibición taronja. El Milán se reencontraba con el aro y empezaba a anotar de nuevo pero el Valencia Basket se mantenía por delante.

El Valencia Basket mantenía la concentración en ataque, el Milan no se rendía y se antenía a corta distancia presionando también cada ataque taronja (96-91 min. 38). Reuvers despediciaba dos tiros libres, Montero fallaba un triple y Bolmaro anotaba de 3 para meter presión (96-94). El Valencia Basket se mostraba ahora errático en ataque pero contrarrestaba sus fallos controlando el rebote ofensivo. Los taronja se dejaban la piel en cada jugada, en cada ataque, en cada defensa. El Valencia Basket mostraba su ambición por consolidarse como un grande de Europa yi la afición vibraba.

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Badio, con dos trios libres dejaba la ventaja en 6 puntos (100-94), a falta de 24 segundos. Un vez más, se superaba la barrera de los 100 punots: 102-96.¡La victoira se quedaba en casa!