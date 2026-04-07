El Valencia pierde hasta el fortín de Mestalla: más puntos perdidos que ganados como local

Mestalla ha dejado de ser el refugio del Valencia CF. El equipo de Carlos Corberán, derrotado por el Celta por 2-3, confirmó una tendencia que empieza a pesar en su trayectoria liguera: en casa acumula más puntos perdidos que sumados si se juntan empates y derrotas, una realidad que rompe con la imagen de fortín que ofreció el estadio valencianista durante la segunda vuelta del pasado curso con el técnico de Cheste y feudo tradicionalmente complicado para los visitantes y del que se escapaban pocos puntos.

La derrota ante el conjunto gallego volvió a castigar a un Valencia irregular ante su afición. El equipo blanquinegro se adelantó pronto, en el minuto 12, gracias a Guido Rodríguez, pero no supo sostener la ventaja. El Celta remontó tras el descanso con los tantos de Moriba, Fer López y Williot Swedberg y se llevó los tres puntos de Mestalla, pese al segundo gol de Guido, insuficiente para evitar otro golpe en casa.

Resumen Valencia CF - Celta de Vigo (3-2)

El dato que deja la jornada resulta significativo. En la presente campaña, el Valencia ha ganado seis partidos ligueros en Mestalla (18 puntos, ante Getafe (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Espanyol (3-2), Osasuna (1-0) y Alavés (3-2)). En cambio, ha dejado escapar numerosos puntos con cinco empates y cuatro derrotas (Real Sociedad (1-1), Betis (1-1), Sevilla (1-1), Mallorca (1-1), Elche (1-1) y Oviedo (1-2), Villarreal (0-2) y Real Madrid (0-2) y Celta (2-3), es decir, ha logrado 5 puntos de 27 posibles en esos nueve partido. En total, el equipo de Carlos Corberán ha obtenido en lo que va de Liga solo el 50% de los puntos (23 de 45) disputados hasta la fecha en el coliseo valencianista.

Fragilidad defensiva

A esa pérdida de fiabilidad en Mestalla se une otro problema todavía más visible: la fragilidad defensiva. El Valencia CF ha encajado nueve goles en sus últimos cinco partidos como local, un dato que retrata con crudeza su vulnerabilidad. Solo consiguió mantener la portería a cero ante Osasuna, mientras que en el resto de compromisos recibió dos o más tantos: Espanyol (3-2), Real Madrid (0-2), Alavés (3-2) y ahora Celta (2-3). La secuencia describe con claridad el problema. El Valencia compite y en ocasiones se adelanta en el marcador, como ocurrió ante Espanyol, Osasuna y Celta, pero no consigue sostener los partidos desde la seguridad atrás permitiendo la remontada del rival.

Noticias relacionadas

En este sentido, la derrota frente al equipo vigués también rompió otra barrera simbólica. Hacía más de un año que el Valencia no encajaba tres goles como local en Liga. El precedente se remontaba al 22 de febrero de 2025, cuando el Atlético de Madrid ganó 0-3 en Mestalla. Desde entonces, el equipo había evitado una sangría semejante en su estadio, aunque ha perdido varios encuentros con menos goles en contra.