Giro a la situación Diego López en el Valencia CF

El Valencia CF cayó contra el Celta de Vigo y desde el minuto 60 en el que Fer López marcaba el 1-2, el cuadro de Carlos Corberán iba por detrás en el marcador. Ahí el técnico todavía no había hecho ningún cambio, por lo que las decisiones todavía tienen más trascendencia. Y es ahí donde los elegidos y los no elegidos se convierten en protagonistas. Uno de ellos resalta sobre el resto y es que curiosamente no es titular desde el último partido contra el Elche en casa, el próximo rival del Valencia CF en LaLiga. Es Diego López, quien ha visto cómo su rol cambia completamente desde el pasado verano. De ser una renovación 'obligada' y tener ofertas a verse como suplente e incluso quedarse sin ningún minuto ante el Celta. ¿Cuál es su situación actual?

Diego López, jugador del Valencia CF / Francisco Calabuig

Diego López fue suplente solo en una ocasión con Corberán la temporada pasada. Los datos hablan por sí solos y es que el 0-3 en Mestalla a favor del Atlético de Madrid fue el único duelo en el que Diego López salió desde el banquillo. Eso demuestra que la segunda vuelta en la que se lograron números europeos tuvo en Diego a uno de sus mejores hombres. Eso sí, este año su papel ha sido residual y ha quedado en otro plano. Aunque no fue así desde el inicio. Con Corberán fue titular este año también en 13 de los primeros 14 encuentros, algo que demuestra que el técnico sí le ha dado oportunidades en el presente curso. En ese tramo marcó dos de los tres goles que lleva hasta la fecha. De los últimos 16 duelos sin embargo solo ha sido titular en dos y curiosamente uno de ellos es contra el próximo rival, el Elche.

Perfiles

El primer encuentro en el que Diego López fue suplente, el Valencia saltó al campo con Rioja, Pepelu, Ugrinic, Almeida, Beltrán y Hugo Duro como los seis hombres por delante de la defensa. Sin un perfil extremo claro, por dentro Beltrán le arrebató el puesto para actuar con un falso medio como banda. Contra el Celta de Vigo la posición fue distinta y es que salió una línea de cinco atrás similar a la del equipo en el Civitas Metropolitano en la derrota contra el Atlético. Y ahí no tuvo sitio.

Eso sí, cuando Corberán ha tenido que recurrir a otros perfiles y no solo a esos 'mixtos' como jugador de banda y al mismo tiempo en la medular, la elección ha sido otra. Desde Danjuma hasta Ramazani, quien parece haberse hecho con el puesto a base de goles como los del Levante o el Sevilla y otros desde los once metros. Y ahí Diego ha perdido protagonismo.

El 2-3 ante el Celta de Vigo

El 1-2 dio paso a cuatro cambios por parte de Corberán en los que sacó del campo a Hugo Duro, Almeida o Javi Guerra como jugadores de centro del campo hacia arriba y las elecciones fueron Sadiq, Ugrinic y Beltrán. Por Unai Núñez el elegido fue Thierry.

En el minuto 78' y todavía con el 1-2 en el marcador, Corberán apostó por Danjuma para sacar del campo a Gayà y fijar a Rioja como lateral. El marcador sin embargo amplió al 1-3 para los celestes y ya sin cambios Diego tuvo que ver desde el banquillo como el Valencia confirmaba su derrota.

Situación de Diego López

El jugador quiere seguir en el Valencia CF, (en una entrevista a este diario aseguró 'Estoy muy feliz aquí y por mi parte, si no me echan, seguiré') pero la realidad es que su rol ha pasado de jugador que llamaba la atención de muchos clubes europeos a estar en segundo plano. Y eso lógicamente no es cómodo para ningún futbolista. En cualquier caso, la realidad es que el atacante quiere demostrar sobre el campo en este tramo final de LaLiga que puede aportar y que está preparado para mostrar el nivel que dio la pasada segunda vuelta, cuando estaba 'cociéndose' su renovación.

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Diego López, en la Ciudad Deportiva de Paterna / Francisco Calabuig

Una vez renovado y con otro estatus, el jugador necesita demostrar que esa etiqueta de futbolista importante y que aporta cifras es real y no solo eso... una etiqueta. En cualquier caso, el verano está a la vuelta de la esquina y como siempre en Mestalla se avecina movido. Si su papel hasta la jornada 38 es el actual todo puede pasar en verano.