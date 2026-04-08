Danila So y Oppedal rescatan a las Guerreras y evitan una 'tragedia griega'

Vaya por delante que la selección española femenina no se jugaba absolutamente nada en tierras helenas, puesto que las dos victorias logradas en la primera vuelta con Ambros Martín en el banquillo y otras dos ya a las órdenes de Joaquín Rocamora les dieron ya el billete para el próximo Europeo.

Por su parte, Grecia agotó casi todas sus opciones de estar en la cita que coorganizarán en diciembre Chequia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Turquía. Ahora deberán ganar por más de siete goles a Austria en la última jornada y esperar a una repesca de los cuatro mejores terceros que no tiene fácil.

El caso es que las Guerreras terminaron sufriendo para imponerse por 22-24 en un partido que dominaron con claridad en los primeros 25 minutos, pero un parcial de 0-4 que cerró el primer acto igualó el marcador al descanso (12-12) y dio paso a un segundo tiempo mucho más parejo.

Las de Joaquín Rocamora cerrarán la fase de clasificación el domingo en Bolaños de Calatrava en el Pabellón Macarena Aguilar (¡qué gran central era!). Y lo harán en un duelo incómodo contra Israel, una selección que está eliminada y ya provocó la indignación de buena parte del equipo español.

El partido no tuvo nada que ver con el 35-15 de la primera jornada, un partido en el que Evgenia Samolada se quedó en tres goles, lejos del 10/13 de este miércoles en Kozani. Con cuatro goles de Danila So y buenas intervenciones de Nicole Moraes, España ganaba por 4-8 en el minuto 15:09.

Esa línea se mantuvo hasta el 8-12 (min. 54:09), pero las Guerreras enlazaron errores de lanzamiento que les impidieron marcar en los últimos seis minutos del primer tiempo. Entre eso y las exclusiones de Maitane Echeverria y Carmen Arroyo, los goles de Andritsos dejaron el partido en tablas (12-12).

Danila So era el único faro español en ataque y todo parecía casi sentenciado otra vez con dos goles suyos (17-20, min. 48:39), pero falló dos lanzamientos y tampoco vieron portería ni Lyndie Tchatpchet ni Belén Rodríguez. Samolada era una pesadilla y Grecia volvió a empatar (20-20, min. 53:31).

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Dos goles de Lisa Oppedal dieron alas a las de Joaquín Rocamora, que ofrecieron más dudas de las esperadas para derrotar por 22-24 a una selección bastante inferior. Lo próximo será Israel este domingo y ahí ya tocará empezar a pensar en el Europeo... aunque queda mucho todavía.