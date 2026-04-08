¿Por qué la familia Urdangarín es aficionada del Valencia CF? Un afamado restaurante valenciano fue clave

La visita de Iñaki Urdangarín y su Irene al estadio de Mestalla el pasado domingo para presenciar el Valencia-Celta, es una muestra más de la afición por el club valencianista por parte de la familia Urdangarín, entre la que emerge la figura de Juan, el hijo mayor de la infanta Cristina, fiel y declarado seguidor blanquinegro con notables asistencias al coliseo de la avenida de Suecia.

Pero, ¿de dónde surge esa afición de la familia Urdangarín por el Valencia CF? La respuesta está en Kailuze, restaurante abierto por Alvaro Oyarbide, su hermano Fernando y su madre Elena Saldaña en mayo de 1992. El afamado establecimiento situado en la calle Gregorio Mayans (ahora bajo otro nombre desde hace unos años) se convirtió en algo más que un restaurante, y por cuyas mesas pasaron numerosos futbolistas de distintas épocas del Valencia CF, desde Zubizarreta, Mijatovic o Penev en los noventa, a los Mendieta, Carboni, Baraja o Mista en la década de los 2000.

Y fue en esa década dorada del Valencia CF cuando Álvaro Oyarbide regaló a Iñaki Urdangarín, cliente habitual del restaurante en sus visitas a Valencia, primero como jugador de balonmano del FC Barcelona, y como empresario, después, una camiseta del conjunto de Mestalla para su hijo Juan (Barcelona, 1999), convirtiéndolo en un aficionado más del conjunto blanquinegro. De hecho, el mayor de los Urdangarín y Borbón ha presumido públicamente de su valencianismo.

Juan Urdangarin, en Mestalla / L-EMV

Así, en diciembre de 2008, y coincidiendo con una visita del Valencia CF a Barcelona para medirse al entonces equipo de Pep Guardiola, Juan Urdangarín esperó la llegada de la expedición valencianista al hotel de concentración para fotografiarse con David Villa, goleador de Mestalla en esos tiempos. Posteriormente, en septiembre de 2018, el joven visitó Mestalla para presenciar el partido de la Liga de Campeones entre el Valencia y la Juventus.

Este domingo, la familia Urdangarín ha mostrado que mantiene la fidelidad a los colores del Valencia durante el encuentro ante el Celta de Vigo.