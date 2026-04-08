El Levante prepara el partido contra el Getafe tras el entrenamiento presenciado por 3.000 aficionados en el Ciutat de València

Un total de tres mil aficionados del Levante acudieron este miércoles al Ciutat de València para presenciar en directo el entrenamiento vespertino del equipo valenciano.

Al filo de las cuatro y media de la tarde, los aficionados, que hicieron cola en el exterior del estadio desde muchos minutos antes, accedieron al interior del Ciutat de València para seguir la parte final del entrenamiento del Levante.

Al acabar la sesión, y tras felicitar al australiano Mathew Ryan por su trigésimo cuarto aniversario, los jugadores repartieron algunos regalos a los seguidores y permanecieron durante un largo rato firmando autógrafos y fotografiándose con los allí congregados.

Eyong y Espí, aclamados

El camerunés Etta Eyong o el delantero Carlos Espí fueron de los más aclamados y el veterano delantero José Luis Morales regaló varias camisetas a los aficionados.

Un momento del entranamiento a puerta abierta / J. M. López

La plantilla del Levante, tras caer en Anoeta ante la Real Sociedad el pasado sábado, ha tenido descanso desde entonces y empezó este miércoles a preparar el choque del próximo lunes ante el Getafe en el Ciutat de València. Los lesionados Brugué y Elgezabal y el meta Ryan, por un plan individual de entrenamientos que sigue, no participaron en la sesión.

Pablo Martínez: "Quedan ocho finales"

El capitán del Levante, Pablo Martínez, aseguró este miércoles que cree que su equipo, penúltimo a cinco puntos de la salvación, puede lograr la permanencia en Primera División y recalcó la importancia de las "ocho finales" que le restan hasta final de temporada.

"Son ocho finales y en el vestuario lo sentimos así. Cada partido es importantísimo y así hay que vivirlo. El lunes jugamos con la ventaja de que es en casa, con nuestra gente, y eso va a ser un extra de motivación para conseguir la victoria", dijo el capitán del Levante a los medios de comunicación.

"Veo un Levante fuerte, que sigue creyendo, que defensivamente ha mejorado mucho y esa es la clave. No nos fijamos en eso, al final todos los equipos son capaces de ganar a cualquiera, todo está muy igualado y nos tenemos que centrar en el Getafe", recalcó el futbolista madrileño.

Pablo Martínez / J. M. López

Pablo Martínez, que respondió con un rotundo "por supuesto" cuando fue preguntado si creía en la permanencia del Levante, también se refirió a su estado de forma, tras haber reaparecido hace un par de semanas tras una lesión en la rodilla izquierda sufrida el pasado 15 de febrero.

"Ha sido mes y medio fuera, hay que coger ritmo porque es una categoría que te exige mucho. Estas semanas están siendo importantes para coger ese ritmo y el lunes a darlo todo. La rodilla no está como me gustaría, es un poco molesto el vendaje pero creo que está muy bien, fuerte y estable y me permite competir", comentó.

El jugador del Levante admitió que están en una "situación complicada" y pidió el apoyo de su afición. "No queremos estar ahí abajo pero necesitamos de ellos, son fundamentales para nosotros. La unión es la que nos va a hacer ganar partidos en el Ciutat, está siendo un fortín en las últimas jornadas y así tiene que ser", indicó.

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Además, Pablo Martínez agradeció la presencia de unos tres mil seguidores en el entrenamiento de este miércoles en el Ciutat de València. "Mucha ilusión por ellos, porque nos transmiten su alegría y para nosotros es una alegría que nos den su energía", resumió.