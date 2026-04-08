La finestra de Paco Lloret
Paco Lloret: "Habría que hablar de una preocupante regularidad, la de un equipo incapaz de ganar más de dos partidos seguidos"
Redacción Levante-EMV
La derrota ante el Celta del pasado domingo en Mestalla confirma, en palabras de Paco Lloret, “la irregularidad del Valencia”. Aunque, como señala el periodista deportivo, "habría que hablar de una preocupante regularidad”: la de un equipo incapaz de ganar más de dos partidos seguidos en toda la temporada y que, en sus diez enfrentamientos contra los seis primeros de la clasificación, solo ha sumado un punto de los 30 posibles, gracias a un empate in extremis en casa ante el Betis.
Más que la irregularidad del Valencia, habría que hablar de una preocupante regularidad, la de un equipo incapaz de ganar más de dos partidos seguidos
Eso define bien a este Valencia, que por momentos parece acercarse a los puestos europeos, pero acaba imponiéndose la realidad, como ocurrió el otro día. “Es difícil de entender y aceptar”, señala Lloret, pero mientras el Celta juega esta semana competición europea con opciones de alcanzar semifinales, el Valencia ya piensa en otra final el sábado, esta vez contra el Elche, con el recuerdo de aquel partido de la temporada 22-23 en el que estaba obligado a ganar para seguir con opciones de permanencia.
En tres de las últimas cuatro temporadas, el gran objetivo del Valencia ha sido simplemente salvarse. No descender. "Es la mediocridad que se ha instalado como norma". Para Paco Lloret, “la mediocridad se ha convertido en una constante” y, pese a las esperanzas que cada verano se intentan generar para ilusionar a la afición, el fútbol responde a leyes que se cumplen de forma inexorable.
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