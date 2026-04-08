Siete futbolistas investigados en una trama de compra de relojes de contrabando

Un juez de Andorra ha citado en calidad de investigados a media docena de futbolistas españoles, dentro de una causa abierta por la compra de relojes de lujo procedentes del contrabando. La investigación se mantiene abierta y la Guardia Civil ya habría contactado con buena parte de los jugadores investigados.

Según publica elDiario.es, el magistrado Joan Carles Moynat pretende interrogar a los implicados por “la compra, entrega y transporte” de los relojes que compraron. Según el propio medio, que recoge parte del auto del pasado noviembre, la causa afecta por un delito de contrabando a Dani Carvajal (Real Madrid) Santi Cazorla (Oviedo), Giovani Lo Celso (Betis), Thomas Teye Partey (Villarreal), César Azpilicueta (Sevilla) y Juan Bernat (Eibar), así como el exvalencianista David Silva.

En este sentido, el juez indaga a unos jugadores que son actores secundarios en una trama que tiene como principal investigado a Diego G.C., quien fue enviado a prisión provisional en octubre de 2025. Según las informaciones publicadas por el citado medio, se le atribuyen los delitos de contrabando y blanqueo de capitales, castigados en el principado con penas de hasta ocho años de cárcel.

El método utilizado

Así, los jugadores adquirían los relojes de lujo, principalmente Rolex o Patek Philippe, a la empresa propiedad del hombre encarcelado y no a las firmas directamente. El juez sostiene que el objetivo de Diego G.C. era “eludir sus obligaciones aduaneras”, eludiendo pagar el IVA. En concreto, el auto relata que el implicado, en lugar de vender los relojes directamente a los jugadores en España, la sociedad del principal sospechoso importaba los relojes a la empresa andorrana en la que participaba, y luego hacia la operación desde el principado. Con esta práctica, obtenía un rédito mediante la deducción del IVA por parte de las empresas andorranas y españolas del investigado.

En cuanto a las operaciones, Thomas Teye Partey adquirió en su etapa de jugador del Arsenal tres Patek Philippe por un total de 415.000 euros, mientras que el valenciano y exvalencianista Juan Bernat, tal como especifica el juez, gastó 367.000 euros en cuatro modelos.Dani Carvajal 64.800 euros en un modelo concreto

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David Silva, pillado por Hacienda

David Silva, ya retirado, se gastó 295.000 euros en cuatro relojes. Su caso también se extiende a una inspección de Hacienda. Según relata elDiario.es, en diciembre de 2020, cuando era futbolista de la Real Sociedad, el canario compró por 120.000 euros un reloj a la empresa andorrana de Diego G.C. Un año y tres meses después, el jugador recibió una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le requería el pago del IVA no ingresado por el reloj, unos 25.200 euros. En marzo de 2022, el cabecilla de la trama admitió su responsabilidad en no declarar ni ingresar el IVA de la importación en la aduana española.