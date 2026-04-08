El Valencia Basket recibe al Baxi Ferrol con el objetivo escalar en Liga

Valencia Basket recibe este miércoles a Baxi Ferrol en el Roig Arena en la J27 de la LF Endesa. Será el primer reencuentro con la afición taronja en el que el equipo tras la consecución de la Copa de la Reina en Tarragona. El cojunto de Rubén Burgos ofrecerá el título a la afición en los prolegómenos de un encuentro vital para llegar lo más arriba posible a los playoffs, cuando restan cuatro jornadas para el final de la fase regular. Actualmente ocupan la tercera posición con un balance de 20-6.

Rubén Burgos contará con las doce jugadoras profesionales en plantilla para este regreso al Roig Arena. Todas ellas pudieron disputar minutos en el último partido en Las Palmas, donde regresó a la pista Cristina Ouviña tras superar unos problemas físicos.

El recorrido frente a Baxi Ferrol en LF Endesa es corto, pues el combinado gallego ha estado en dos periodos en LF Challenge. En las etapas en la máxima categoría, Valencia Basket se mantenía invicto ante este rival con un 8-0, que rompió en el partido de ida en tierras gallegas, por lo que queda con un 8-1. En aquella derrota (71-65), el conjunto taronja, sin energía y con pocas ideas en ataque, no pudo ante un equipo gallego más agresivo y acertado. Las de Rubén Burgos lo intentaron mediante algunos parciales, el acierto no crecía, mientras las locales lo mantenían, y se quedaron cerca de la remontada con un 18-2 en el último cuarto, que no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

Rubén Burgos y Kendra Chery valoran el partido

Rubén Burgos aseguraba que tras ganar la Copa de la Reina, "estamos totalmente inmersos de nuevo en acabar lo mejor posible y lo más arriba posible esta fase regular. Creo que el primer paso fue la sólida victoria en Las Palmas frente a Gran Canaria. Si bien era un partido especial por las circunstancias del rival, lo afrontamos de la mejor manera posible. Como no puede ser de otra manera, ahora en casa y tras poder compartir con nuestra afición ese éxito que fue la Copa de la Reina y verlo en lo más alto del Roig Arena al inicio del partido, en la presentación estaremos lo más concentrados posible frente a un rival que está peleando también por entrar en play-off, por estar lo más arriba posible y que lo confirmó, esa ambición la confirmó la semana pasada con una victoria en casa frente a uno de los equipos top de la liga como es Girona. Nosotras conociendo el juego del rival, sabiendo su especialidad de ritmo, de transiciones, de mucho volumen de tiro de tres, de jugadoras abiertas con mucha amenaza y mucha movilidad, tratamos de prepararnos en estas sesiones previas con nuestras virtudes defensivas, intentando imponer nuestra capacidad física y atlética en los emparejamientos, pero muy conscientes de que no será sencillo por su estilo de juego y por lo bien entrenado que creo que está el equipo por parte de Lino López”.

Por su parte, Kendra Chery advertía que ya cayeron derrotadas en la ida en Ferrol, "así que es un partido muy importante en casa y hay que ganar. Me siento muy bien. Es verdad que no es fácil volver después de mucho tiempo sin jugar, pero aquí la gente me ayuda mucho para volver a jugar y con el equipo hay una buena comunicación en el campo cuando estamos en el entrenamiento, durante los partidos. Me ayudó mucho para esto el partido de Gran Canaria. Tengo confianza y me siento bien en buena forma física y en la cabeza”.

Noticias relacionadas

20-6 en LF Endesa

Valencia Basket llega a esta jornada 27 de la LF Endesa con un 20-6 con la tercera posición de la tabla afianzada, y tras una sólida victoria en la pista de Spar Gran Canaria. En estos momentos, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, lidera Casademont Zaragoza con un 23-3, seguido de Spar Girona con un 21-5. Por debajo el equipo taronja tiene a Hozono Global Jairis y a Perfumerías Avenida con un 16-10, en cuarta y quinta posición, respectivamente