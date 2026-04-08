El Valencia Basket ofrece la Copa de la Reina al Roig Arena

El Valencia Basket volvía este miércoles al Roig Arena en el primer partido como local después de haber ganado la Copa de la Reina. Y aunque ya hubo tiempo para celebraciones tanto en Tarragona como en el Auditorio del Roig Arena antes más de 1.500 personas, llegaba el momento más esperado de poder ofrecer el trofeo ganado al Jairis a toda la afición desde la pista.

Así, cinco minutos antes del inicio del partido de la LF Endesa ante el Baxi Ferrol, las jugadoras y el cuerpo técnico salieron a la pista con el trofeo, ofreciéndoselo Queralt Casas a los más de 3.000 aficionados presentes en las gradas, con una vuelta de honor que ya es historia del Roig Arena y recibiendo el calor y los aplausos de los presentes.

La lona con las Copas de la Reina de 2024 y 2026. / J.M. López

Al contrario que en la Fonteta, no subió ninguna lona conmemorativa a lo alto del pabellón, pero el título sí lucirá en lo alto de unos de los fondos del Roig Arena, junto a los carteles conmemorativos del resto de títulos de la entidad, tanto los femeninos como los masculinos.

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Diez títulos en cinco años

En el caso de las de Rubén Burgos, son ya 10 los títulos logrado en apenas cinco años, siendo la de Tarragona la segunda Copa de la Reina conquistada, tras la de 2024. Ambas comparten ya lona en el pabellón, cerca de la de una Liga Femenina Endesa que podría ampliar a cuatro sus títulos de acabar revalidando el de las tres últimas temporadas.