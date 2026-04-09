Aranburu da una alegría a los vascos en la Itzulia de Seixas

Los vascos reviven el ciclismo cuando gana uno de los suyos, Álex Aranburu en este caso, en una Itzulia que ya lleva cuatro etapas y que cuenta con el dominio total y absoluto de Paul Seixas, la estrella emergente, la que domina en Euskadi y que, además, ve como los rivales que estaban llamados a rendirle cuentas, por una razón u otra abandonan la carrera: el miércoles, el mexicano Isaac del Toro y el alavés Mikel Landa, y este jueves, Juan Ayuso, que llegó al País Vasco lejos de su forma después de la caída en la París-Niza.

Nada parece que enturbie el horizonte triunfador de Seixas, el joven corredor lionés de 19 años, que no sólo controla, que deja que las fugas se tomen una alegría y vean que más allá del rendimiento publicitario de sus marcas por la televisión también pelean por ganar la etapa. Sucedió el miércoles, en el triunfo del francés Axel Laurance frente al navarro Igor Arrieta y el jueves, en la victoria de Aranburu, el ciclista guipuzcoano que el año pasado dejó el Movistar para lograr hazañas de este tipo en el Cofidis. En Galdakao, donde finalizó la cuarta etapa de la Itzulia, sumó un tercer triunfo en la prueba.

Seixas va a lo suyo, pero trata, a la vez, de divertirse, sobre todo, cuando adivinó en el puerto de Legina que Primoz Roglic (segundo de la general, ya a 2.20 minutos) tenía ganas de jugar un poco. El veterano ciclista esloveno nada pudo hacer y sólo provocó que el joven ciclista francés entrara en furia para arañar otros 20 segundos en la clasificación general y de este modo demostrar que cada kilómetro que supera en esta Itzulia sirve para evidenciar que está mucho más fuerte que cualquier otro contrincante.

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Este viernes se celebra la etapa reina, que normalmente quedaba reservada para el sábado, en la despedida de la Itzulia, con salida y llegada a Eibar y ocho puertos por el camino, en una carrera que no apuesta por llegadas en alto y sí, en cambio, por montes bajos o colinas puntuables que no hacen otra cosa que encaminar a Seixas hacia su primera victoria en una ronda por etapas del circuito World Tour.