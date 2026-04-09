Raúl Asencio lima asperezas con Arbeloa y el técnico lo readmite en las convocatorias tras disculparse ante el vestuario

Raúl Asencio estará en la convocatoria para el encuentro ante el Girona, en la que será su tercera aparición consecutiva después de resolver un roce que protagonizó con el entrenador Álvaro Arbeloa. El central, según adelantó Marca, pidió explicaciones y mostró su malestar por ser suplente en el partido de ida de Champions ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Arbeloa decidió apostar por el alemán Antonio Rudiger, que estaba recuperado de su lesión, y la decisión no le gustó al defensor canario que se lo hizo saber al técnico.

Posteriormente, Asencio se presentó en el despacho del entrenador, antes del partido ante el Elche, acompañado de un doctor de los servicios médicos del club alegando que sufría molestias. Lo que provocó su baja para el encuentro de Liga ante los ilicitanos. El comportamiento del jugador no gustó al entrenador, que decidió castigarlo dejándolo fuera de las siguientes convocatorias del equipo, pese a estar en condiciones de jugar. Asencio se quedó fuera de la lista en la vuelta ante el City y en Liga frente al Atlético. E jugador reculó y pidió disculpas al entrenador, pero Arbeloa le pidió que las pidiera al grupo. De hecho, en uno de los entrenamientos Arbeloa le dio la oportunidad de resolver el asunto con el vestuario al preguntar: "¿Alguien más tiene algo que decir?". Asencio no recogió el guante y el castigo siguió vigente hasta que el futbolista bajó la cabeza y pidió perdón al grupo por el incidente con el entrenador.

De titular a no convocado

Desde entonces Asencio ha regresado a las convocatorias, pero no ha vuelto a ser titular. La recuperación de Rudiger y ahora de Eder Militao le cierran las puertas al canterano, que con la plaga de lesiones que ha asolado a la defensa en el primer tramo de la temporada se ha había convertido en un pilar defensivo del equipo. Después de no jugar ni un minuto en las cuatro primeras jornadas de Liga, con Xabi Alonso en el banquillo, entre la jornada 15 y la 25 fue titular en todos los encuentros menos en uno. Y en Champions salió en el once ante el Kairat, con la Juventus, en el Bernabéu frente al City, en Atenas y ante el Benfica, en el partido de grupos en Lisboa y en la vuelta en el Bernabéu de los dieciseisavos.

Raúl Asencio debutó en el primer equipo del Real Madrid la pasada temporada, la 2024-25, cuando una plaga de lesiones provocó que Carlo Ancelotti acudiera a la cantera para buscar recambios para cubrir esas bajas. Sus buenas actuaciones bajo las órdenes de Carletto, provocaron que se quedará en la primera plantilla como un jugador más del plantel y en verano de 2025 renovó con el Real hasta junio de 2031. El canario suma ya 76 partidos como jugador del Real Madrid, donde ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias.

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El futbolista del Real Madrid apareció salpicado por un escándalo con unos videos sexuales grabados en el sur de Gran Canaria, donde aparecen varios jugadores del filial madridista manteniendo relaciones. Asencio no es uno de ellos, pero el defensa blanco había enviado el vídeo en cuestión a otras personas. Las acusaciones solicitan cuatro años de prisión para Raúl Asencio, por delitos de revelación de secretos y pornografía infantil, ya que uno de los videos involucra a una menor de edad. Para los otros implicados —Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García— se pide una condena de diez meses más. Un asunto que sigue abierto en los Tribunales.