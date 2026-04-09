El Real Madrid vence al Fenerbahce y dependerá de sí mismo la última jornada

El Real Madrid doblegó por 69-74 al Fenerbahce en Estambul y enderezó su rumbo en la clasificación para regresar a la parte alta y depender de sí mismo en la última jornada para contar con ventaja de cancha en los 'play-off' de la Euroliga.

Era un duelo de dos equipos con las mismas aspiraciones en la tabla y quién sabe si también en sus posibles aspiraciones de abanderar la nueva NBA Europa.

A la espera de una decisión definitiva y con el español Chus Bueno, consejero delegado de la Euroliga, y el griego George Aivazoglou, director de la NBA para Europa, en las gradas del Ülker Sports Arena, el Fenerbahce y el Real Madrid se emplazaban para definir la parte alta de la competición.

No fue un duelo brillante. Fue de altibajos. Ante el temor de revivir fantasmas pasados esta campaña lejos de casa, el Real Madrid reaccionó a tiempo y se agarró al liderazgo de Campazzo, 15 puntos y 18 de valoración, y podrá obtener ventaja en las eliminatorias de cuartos de final si cumple los pronósticos como mejor local de Europa y gana en la última jornada en el Movistar Arena al Estrella Roja.

Scariolo sorprendió con Andrés Feliz de salida en el quinteto inicial junto a Facundo Campazzo e intentó aprovechar la diferencia de tamaño dentro con Walter Tavares, ante un Fenerbahce con dos '4' de partida como Nicolò Melli y Mikael Jantunen.

Los árbitros permitieron contactos y los locales se cerraron bien metidos en ayudas. El Real Madrid empezó a sufrir en el rebote defensivo y tuvo que sobreponerse al desacierto en ataque y a la segunda personal de Campazzo, 6-5 (min.5).

El alto listón físico dejó al Real Madrid en un pobre 1/7 en tiros de dos hasta la salida desde el banquillo de Théo Maledon, que consiguió colarse en la muralla turca para conseguir un par de canastas con facilidad.

Pese a ello, la lucha bajo los tableros de los turcos -cinco capturas ofensivas, las mismas que los blancos en aro propio-, permitió que Melli dejara por delante a los suyos con un palmeo sobre la bocina al final del primer cuarto, 21-19 (min.10).

La calidad de Brandon Boston Jr dañó las dudas atrás de los de Scariolo y el Fenerbahace voló a campo abierto para endosar un parcial de salida de 8-2. La reacción fue inmediata en el conjunto merengue, que, tras un tiempo muerto y afianzar algo más su propio rebote, corrió para anotar siete puntos del tirón, 28-29 (min.15).

Encontrar a Tavares en la zona siguió siendo el principal argumento ofensivo del Real Madrid, que, pese a registrar ocho pérdidas, afinó la puntería desde más allá del arco para tomar el mando del partido.

Sin éxito, los de Jasikevicius intentaron igualar desde fuera (3/17) y se quedaron en sólo 13 puntos, 34-40 (min.20). Así, los blancos se marcharon a los vestuarios con mejores porcentajes en el triple (5/8 y 62,5%) que en el lanzamiento de dos puntos (10/17 y 58,8%).

La efectividad exterior continuó en los de Scariolo liderados por Campazzo 4/4 desde el 6,75, mientras que el Fenerbahce modificó su hoja de ruta y tiró de la clase de sus exteriores para encontrar situaciones fáciles de uno contra uno, 46-51 (min.26).

El Real Madrid volvió a sufrir para controlar su propio rebote y despertó del letargo a Melli y Boston Jr, que maquillaron los porcentajes perimetrales.

En un guion recurrente esta temporada lejos del Movistar Arena, el equipo madrileño tuvo otra importante desconexión y encajó un parcial de 12-3 en el tramo final del tercer tiempo para regalar el liderazgo del marcador a los locales, 58-54 (min.30).

El desacierto reinó y el Real Madrid encadenó su decimoquinta pérdida. Con Tavares sujetando en defensa, los blancos se agarraron a la calidad de Trey Lyles, seis puntos consecutivos, para volver a afrontar el choque con optimismo, 62-62 (min.36).

En un escenario tan desolador en lo ofensivo, Melli se dejó por el camino dos tiros libres claves y permitió a Campazzo, con una penetración milagrosa, situar a los suyos cuatro arriba a falta de minuto y medio para el final, 65-69 (min.38).

Hezonja, con 0/7 hasta el momento desde fuera, clavó un triple desde 45 grados para dejar encarrilado el triunfo a falta del último minuto, 66-72. Cuando parecía que el Real Madrid respiraba tranquilo, Boston Jr pagó con la misma moneda.

La situación no descentró a un hombre tranquilo como Lyles, que acudió al poste para conseguir una canasta fácil y cerrar un importante triunfo para el Real Madrid, 69-74.

Ficha técnica:

69 - Fenerbahce (21+13+24+11): Hall (3), Horton-Tucker (11), Biberovic (1), Jantunen (5) y Melli (15) -cinco titular-, Birsen (-), Baldwin IV (10), Boston Jr (21), Silva (2), Zagars (-), Colson (-) y Birch (1).

74 - Real Madrid (19+21+14+20): Campazzo (15), Feliz (2), Hezonja (9), Okeke (6) y Tavares (12) -quinteto inicial-, Maledon (7), Abalde (3), Llull (1), Deck (5), Lyles (12), Garuba (2) y Len (-).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Olegs Latisevs (GER), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados.

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Incidencias: partido correspondiente a la jornada 37 de la Euroliga disputado en el Ülker Sports Arena de Estambul (Turquía). Se guardó un minuto de silencio en memoria de Dusko Vujosevic, mítico entrenador montenegrino del Partizan, entre otros, fallecido el miércoles a los 67 años.