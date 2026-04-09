El nuevo estadio del Valencia CF: así será el proceso para que los abonados elijan sus asientos en el Nou Mestalla

El Valencia CF ya ha definido las fases con las que organizará el traslado de sus abonados desde Mestalla al nuevo estadio de la avenida de les Corts Valencianes, un proceso que se desarrollará entre finales de 2026 y el verano de 2027 y que combinará una primera gestión telemática con una posterior elección presencial de localidades.

Si bien a finales de 2025, durante la presentación de la comercialización de lás áreas Hospitality del Nou Mestalla, la entidad valencianista ya dio las primeras pinceladas del sistema de migración de un estadio a otro, ahora la web oficial del futuro campo ha publicado negro sobre blanco dicho proceso. Así, el Valencia CF abrirá en el último trimestre de 2026 una primera fase de agrupación destinada a aquellos aficionados que quieran garantizarse un asiento junto a familiares, amigos, peñistas u otros valencianistas en el futuro recinto. Para ello, el club habilitará una herramienta digital con la que podrán constituirse grupos de socios.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Uno de los requisitos indispensables será que todos los integrantes de cada agrupación sean socios del Valencia CF, bien por su condición actual de abonados o por tramitar el alta como Socio VCF. Además, cada grupo deberá nombrar a un capitán, figura que se encargará de gestionar la agrupación y de representarla durante las siguientes etapas del proceso.

Por orden de antigüedad

El criterio que marcará el orden de acceso para escoger asiento será la antigüedad del grupo. Según ha establecido el club, esta se calculará a partir del promedio del número de socio de todos sus miembros, aunque en ese cálculo no se tendrá en cuenta a los menores de 16 años a fecha 1 de julio de 2027.

Una vez concluida esa primera fase, arrancará el periodo de selección de asientos, previsto desde finales de 2026 hasta junio de 2027. En ese punto, cada agrupación recibirá una cita presencial en el Camp de Mestalla para que su capitán pueda elegir libremente las butacas del nuevo estadio con la asistencia del personal del club.

Durante esa elección, el Valencia CF prevé apoyarse en tecnología inmersiva que permitirá recrear la vista desde cada localidad, con el objetivo de que los aficionados puedan comprobar la ubicación y reservar sus asientos con una referencia visual más precisa.

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La última etapa llegará en junio y julio de 2027, coincidiendo con la campaña de abonos 2027-28. Será entonces cuando los aficionados formalicen el pago y la renovación de los asientos previamente reservados, culminando así el proceso de traslado desde Mestalla al nuevo campo.