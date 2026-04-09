El raje de Pérez Llorca contra Peter Lim: "El Valencia CF tiene un problema social con Peter Lim; el fútbol no es lo que hace Lim con el club"

El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha pronunciado por primera vez entorno a la gestión que el magnate Peter Lim elleva desarrollando en el Valencia CF más de una década. Los datos son apabullantes, solo tres años en competición europea (el último partido fue en marzo de 2020) y una deriva deportiva y social.

Así, en una entrevista concedida al diario AS, Pérez Llorca admite que el Valencia CF “tiene un problema social con Peter Lim”. El president apunta que para dirigir un club como el de Mestalla, “el mayor referente a nivel social de la Comunitat Valenciana”, tienes, afirma el mandatario del PP, “un arraigo con el club, debes quererlo con sentimiento”. Por tanto, sentencia, “un club como el Valencia no puede ser una empresa más de nadie. Por eso hay un rechazo social y el aficionado del Valencia está sufriendo”.

Sentimiento y pasión

El que fuera alcalde de Finestrat, abonado del Elche, próxima rival del Valencia en LaLiga, revela que nunca he tenido contacto con Peter Lim, “pero lo que tengo claro es que no avalo su política deportiva. El fútbol no es lo que hace Lim con el Valencia. Él no entiende los valores del deporte como los entendemos en España, aquí impera el sentimiento, la pasión”. Y en este sentido, pone como contrapunto la gestión de Juan Roig en el Valencia Basket. “Él (Roig) lo siente, lo sufre y lo disfruta como cualquiera de los aficionados del club de baloncesto, al que aprovecho para felicitarle aquí por su clasificación en la Euroliga y su título en la Copa de la Reina”.

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En cuanto al Nou Mestalla, Pérez Llorca atribuye las reticencias de parte de la afición al futuro estadio “porque no les gusta la gestión de Peter Lim, pero un estadio trasciende a cualquier propietario y presidente; y un Mundial está por encima de Peter Lim y asegurar un Mundial es asegurar el estadio, que va a ser una referencia; a todos nos encanta la mística de Mestalla, pero es un estadio que dejó de ser cómodo para el aficionado. Muchos aficionados del Atlético tampoco querían irse del Vicente Calderón y ahora están encantados con el traslado al Metropolitano y lo que ha significado para ellos de experiencia en los partidos y para económicamente para el club”, apostilla en la entrevista a AS.