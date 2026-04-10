El Barça acumula otra vergonzosa derrota

Si vergonzosa fue la derrota en el Palau ante el Panathinaikos, lamentable es la encajada en Mónaco, ante otro rival directo para las eliminatorias y diezmado, con solo ocho jugadores en la convocatoria (93-86). La respuesta de orgullo que cabía esperar del Barça no se produjo, sin que Xavi Pascual pueda utilizar excusas ni atenuantes. Tampoco la labor arbitral, que concedieron más del doble de tiros libres al conjunto monegasco.

Por más que el Mónaco barriera al Barça del playoff del año pasado y se exhibiera en la primera vuelta en el Palau, resultados indicativos de su superioridad, su momento de debilidad brindaba al Barça la oportunidad de vengarse además de saciar sus propias necesidades deportivas para asegurarse la presencia en el play in. Sólo lo hizo Kevin Punter, particularmente nefasto en los episodios referidos, y que terminó son 27 puntos. El Mónaco mostró un mayor espíritu colectivo, orgullo a raudales y una infinita concentración. Seis de sus hombres terminaron con dobles dígitos.

Los azulgranas se libraron de la catástrofe que les podía dejar fuera de los diez primeros por la derrota del Dubai, en casa, ante el Anadolu Efes. Afrontsarán la última jornada obligados a ganar al Bayern Múnich el viernes 17 de abril en el Palau.

Mike James, en primer término, el líder del AS Monaco. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Reaparece Núñez

Era un partido que no iba a ganarse hasta el final, pero sí que podía perderse al principio si el equipo no comparecía con la actitud adecuada. El Mónaco podía caer fruto del desgaste físico, con ocho jugadores y sin Nikola Mirotic, lesionado, entre ellos. La prueba definitiva de la reciente ruina del Principado -la baloncestística solo- aunque comparecía con el mismo balance de un Barça que es un desecho de lo que se espera. El entrenador de la crisis, Manuchar Markoishvili, le dio una lección a Pascual, que adquirió un motivo más para marcharse en verano si lo desea.

En el primer partido de Juan Núñez, tan añorado durante seis meses de ausencia por las lesiones que han afectado a Satoransky y Laprovittola, Pascual alineó a Punter de base, compartiendo la dirección y los triples iniciales con Clyburn. Núñez reapareció en el último minuto del primer segmento y totalizó 5 minutos. Juani Marcos ni un segundo, tampoco Youssoupha Fall, con lo que el Barça empleó a diez jugadores.

Tornike Shengelia supera la oposición de Jaron Blossomgame para dar un pase bajo la canasta del Mónaco. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Ocho puntos que desaparecen

Los 8 puntos de ventaja iniciales (18-26) volaron en el segundo parcial, donde Clyburn desaprovechó la oportunidad de mantener al Barça arriba al fallar dos tiros libres justo después de que el Mónaco se hubiera puesto por delante (44-43) y también falló Núñez la segunda oportunidad (46-44). Síntomas.

Clyburn se redimió en la reanudación para devolver la delantera al equipo azulgrana en un rapto de inspiración fugaz porque el 56-58 que selló el americano se transformó en un 64-58 por la pasividad defensiva, como si el equipo no se hubiera quitado de encima el miedo a perder y el miedo a la dureza que caracteriza al Mónaco. El Barça echó muchísimo de menos a Tornike Shengelia, que debió permanecer demasiado tiempo sentado por las cuatro personales que acumuló. En las filas de enfrente, nadie tenía más de dos.

Will Clyburn, tras superar a Alpha Diallo, trata de penetrar ante la oposición de Mike James. / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Con ese panorama y cinco abajo (72-67) gracias a un tiro lejanísimo de Brizuela se abría el episodio definitivo. Cuando el Barça debería haber dado el paso definitivo. Y lo dio atrás en otra exhibición de indolencia y nulo rigor defensivo que permitieron facilísimas canastas. Los porcentajes locales se dispararon, así como los tiros libres, más del doble que los lanzados por el Barça. Shengelia volvió para el tramo decisivo (79-74) y duró dos minutos, por una falta en ataque que le buscó Strazel.

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Los 10 puntos (85-75) se adivinaron definitivos sin que el Barça tuviera más soluciones que subiera el balón Punter, tirara Punter y fuera Punter también la ventana abierta en defensa por la que se colaban los jugadores del Mónaco.

Xavi Pascual imparte órdenes durante el Mónaco-Barça, / SEBASTIEN NOGIER / EFE