¿Cómo se calcurá la antigüedad para elegir asiento en el Nou Mestalla? Estas son las dudas y las claves

El futuro traslado de los abonados del Valencia CF desde el viejo Mestalla hasta el nuevo estadio de la avenida de les Corts Valencianes, ha generado un mar de dudas y preguntas entre los miles de seguidores 'con pase'. ¿Podremos estar todos los amigos juntos? ¿Y yo que voy al fútbol con mi padre y mi tío? ¿Y mi hijo de diez años qué? Por el momento, hay respuesta para casi todo.

El club ha creado el site Nou Mestalla, donde informa de todo lo que rodea al futuro campo, en obras desde casi un año (tras más de quince parado): el proyecto, los patrocinadores, hopitality o abonados, entre otros. Es cierto que el Valencia, a través de Legends, se encuentra ahora inmerso en la comercialización de las áreas de hospitality, las consideradas VIP. En total, el Nou Mestalla dispondrá de unas 6500 plazas de estas características (un 9,5% del total del aforo, limitado a 70.000 asientos) repartidas en diez modalidades, que van desde los 30.000 a los 90000 euros.

Pero ante las preguntas y la lógica necesidad del abonado de saber cuándo y cómo será el traslado al estadio de Corts Valencianes, el Valencia ha abierto en dicho site un apartado (Aforo General) donde detalla cómo será el proceso de migración de un campo a otro y la selección de asiento. Dicho plan arrancará su primera fase a finales de este 2026 (sin concretar fecha). Ahí, el Valencia CF habilitará una herramienta digital con la que podrán constituirse grupos de socios. Este sistema está abierto para unirse ya sean solo dos personas (amigos, familiares...) que ahora comparten localidad o un colectivo de treinta. También podrán unirse amigos, familiares o peñistas que van a Mestalla pero cada uno (s) están repartidos en distintos sectores y ahora en el futuro estadio quieren estar todos juntos.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Para cumplimentar esta primera fase, como es normal, surgen dudas. "Y si mi hijo, mi hermano o mi amigo quieren convertirse en abonados en el Nou Mestalla, ¿podrán estar en mi grupo?". El club en las especificaciones publicadas, aclara, por el momento, que para inscribirse como grupo es necesario ser socios, ya sea como abonados actuales o ser/hacerse Socio VCF, una condición de obligado cumplimiento. Una vez formado el colectivo/grupo, insisto de dos personas o de cincuenta, se escogerá a un capitán, que servirá de interlocutor con el club para gestionar la agrupación y de representarla durante las siguientes etapas del proceso.

Por orden de antigüedad

¿Y cuándo escogeré mi asiento? El club ha determinado que el orden para la elección de asiento será por antigüedad. Así, dicha antigüedad se calculará a partir del promedio del número de socio de todos sus miembros. En esta fase hay una asterisco. Para evitar penalizar a socios con muchos años de antigüedad y que acuden a Mestalla con menores, éstos quedarán exentos si a uno de julio de 2027 están por debajo de los 16 años. En cambio, qué ocurrirá con aquellas personas que formen parte de un grupo como Socio VCF (y no como abonado) y se apunten ahora para formar parte de un colectivo con personas sí abonadas. Ahí, el cálculo medio será con todos los integrantes. Es decir, la antigüedad mínima del Socio VCF se incluirá en el cálculo y penalizará a los abonados por mucha antigüedad que posean.

L-EMV

Una vez concluida esa primera fase y se defina la clasificación de los grupos, arrancará el periodo de selección de asientos, previsto desde finales de 2026 hasta junio de 2027. En ese punto, cada agrupación recibirá una cita presencial en el Camp de Mestalla para que su capitán pueda elegir libremente las butacas del nuevo estadio con la asistencia del personal del club. Esta elección se realizará mediante una tecnología inmersiva que permitirá recrear de manera fiel la vista desde cada localidad, con el objetivo de que los aficionados puedan comprobar la ubicación y reservar sus asientos con una referencia visual más precisa.

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La última etapa llegará en junio y julio de 2027, coincidiendo con la campaña de abonos 2027-28. Será entonces cuando los aficionados formalicen el pago y la renovación de los asientos previamente reservados, culminando así el proceso de traslado desde Mestalla al nuevo campo.