Las cinco 'finales' del Levante UD en solo tres días

El Levante UD tiene mucho en juego en este segundo partido de abril. Sobre todo después de la derrota contra la Real Sociedad que cortaba una fantástica racha de resultados. La salvación sigue estando a tiro, pero está a dos partidos y eso obliga a dar un plus en general porque se agota la posibilidad de error. Y no solo eso. Cada fin de semana, el Levante UD juega varios partidos y es que no solo importa lo que uno hace si no el éxito de los rivales en estos momentos. Para acotar más ese abanico, el cuadro granota tendría a Elche, Sevilla, Mallorca y Alavés como conjuntos a los que podría coger en dos partidos. El Valencia está a 9 y con el golaveraje perdido serían cuatro encuentros. Lo mismo sucede con Rayo Vallecano.

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Real Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Con todo eso, el cuadro granota arranca su particular jornada este sábado a las 14:00 con ese Real Sociedad - Alavés. Los de Quique Sánchez Flores son uno de los equipos que ha sumado puntos en las últimas jornadas y esa distancia con el cuadro granota ha aumentado (solo un punto eso sí en los últimos dos encuentros). En la visita al Reale Arena, el cuadro vitoriano deberá demostrar que está en un buen momento, pero el Levante necesita una derrota babazorra que le permita ponerse a solo tres puntos si gana el lunes al Getafe. El siguiente duelo de la jornada es clave. El sábado a las 16:15, el levantinismo necesita un triunfo valencianista para empatar a puntos a un Elche con el que tiene el golaveraje perdido. A las 18:30, el Levante tendrá un respiro con el encuentro entre Barcelona y Espanyol, para volver a conectarse a la tele en el Sevilla-Atlético, en el que el levantinismo será del cuadro visitante, lo que permitiría a los de Luís Castro ponerse a dos puntos de los hispalenses (siempre contando con el triunfo granota el lunes).

El único del domingo

El Mallorca fue uno de esos equipos que sorprendió al Levante el pasado sábado con el triunfo sobre el Real Madrid. Una victoria que, siendo honestos, no entraba en los planes granotas y que ha alejado al equipo de Demichelis a cinco puntos. Este domingo, el cuadro balear volverá a saltar al césped en busca de un triunfo que le permita estar más cerca de la salvación y además se mide a un equipo que llegará con las piernas cansadas y con poco más de 48 horas de descanso: el Rayo Vallecano. Iñigo Pérez reconoció en la previa de la Conference que su objetivo es ganarla y que mientras tanto... tocará sufrir en LaLiga. Eso da ciertas esperanzas a un Mallorca que recibirá a un rival cansado.

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Por otra parte, y aunque lo lógico y prioritario es mirar hacia arriba, el domingo a las 18:30 el Celta de Vigo jugará ante el Oviedo. En caso de triunfo del equipo de Guillermo Almada, el Levante UD dormiría el domingo como colista de la clasificación de Primera y con más presión si cabe. En definitiva, el Levante tiene un ojo puesto en la mayoría de los encuentros del fin de semana. Eso sí, el más importante será el del lunes. Porque si no hay un triunfo granota, lo demás vale de poco.