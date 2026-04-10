Libertad VCF carga contra Pérez Llorca: "sus manifestaciones sobre el Nou Mestalla son impropias e incompatibles con el rigor"

El colectivo Libertad VCF ha cargado contra la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, por sus declaraciones sobre el Nou Mestalla. Desde la entidad consideran las palabras del president “incompatibles con el mínimo estándar de rigor exigible a un responsable institucional de su nivel”. La afirmación de “a los valencianistas que no les gusta el Nou Mestalla es porque no les gusta la gestión de Peter Lim” constituye una reducción inaceptable de una problemática compleja, y evidencia, bien un desconocimiento manifiesto de los hechos, bien una voluntad deliberada de desviar el debate público”.

En este sentido, Libertad VCF recuerda que la “contestación social al actual proyecto del nuevo estadio se fundamenta en elementos objetivos, verificables y reiteradamente expuestos”, como, enumeran, “la situación actual del club —deportiva, social y económica— desaconseja desde parámetros de prudencia financiera y sostenibilidad institucional, de forma inequívoca la asunción de compromisos de esta naturaleza; la alteración sustancial del proyecto arquitectónico respecto de aquel que sirvió de base para la obtención de ventajas urbanísticas y administrativas, singularmente mediante instrumentos como la ATE, lo que plantea serias dudas sobre el mantenimiento de las condiciones que justificaron dichas decisiones públicas”, y el “impacto financiero estructural que la ejecución del proyecto generaría sobre el club, comprometiendo su viabilidad a medio y largo plazo y, por extensión, el interés general vinculado a una entidad de indudable relevancia social”.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Además, Libertad VCF considera “especialmente grave” que, ante este escenario, “se introduzcan argumentos vinculados a la eventual celebración de encuentros de relevancia menor en el marco del Mundial 2030, anteponiéndolos a la estabilidad económica del Valencia CF. La experiencia derivada de la Mundial 1982 constituye un precedente suficientemente ilustrativo de las consecuencias de decisiones políticas adoptadas al margen de criterios de sostenibilidad financiera, y cuyos efectos fueron claramente lesivos para la entidad”.

Por tanto, desde una perspectiva institucional, Libertad VCF sostiene que las manifestaciones de Pérez Llorca “no solo resultan impropias, sino que podrían interpretarse como una renuncia implícita a las funciones de supervisión, control y defensa del interés general que corresponden a la Generalitat Valenciana en este ámbito”.

L-EMV

Así, instan a Pérez Llorca a “le instamos a ”rectificar públicamente sus declaraciones y a adecuar sus manifestaciones públicas a la responsabilidad institucional inherente a su cargo, evitando contribuir a la desinformación sobre un asunto de indudable trascendencia social. Asimismo, le corresponde, en el marco de sus funciones de representación y dirección política del Consell, promover una actuación coherente de las distintas administraciones implicadas, orientada en todo caso al pleno respeto del ordenamiento jurídico y a la salvaguarda del interés general vinculado al Valencia CF”.

Atizan a Catalá

El colectivo valencianista también atiza a la alcaldesa de València, María José Catalá, quien “está actuando como principal facilitadora de los intereses de Peter Lim con una tolerancia reiterada frente a incumplimientos y compromisos urbanísticos no satisfechos. Dicha permisividad, ampliamente documentada, resulta difícilmente conciliable con los principios de eficacia y sometimiento pleno al Derecho que deben regir la actuación de las administraciones públicas”.