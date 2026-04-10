Llega a Valencia la gran fiesta ciclista para la familia de la mano de Tuawa by Global Omnium y la Volta.

La organización de la VCV y Tuawa by Global Omnium celebrarán el domingo 26 de abril, coincidiendo con la semana del Día Internacional de la Madre Tierra’, la 4ª edición de ‘Pedalea por el Planeta’. Una marcha ciclista sostenible de carácter lúdico-familiar que regresa con más fuerza y novedades. En esta ocasión, el evento traslada su punto neurálgico al entorno del Palau de la Música de Valencia, en el Jardín del Turia, a partir de las 10:30 horas desde donde arrancará y finalizará una ruta circular de 10 kilómetros accesible para todas las edades.

Bajo el lema de promover un estilo de vida saludable y sostenible, ‘Pedalea por el Planeta’ se consolida como una de las citas familiares más esperadas del calendario, combinando deporte, concienciación medioambiental y ocio. En ese mismo entorno del Palau de la Música estará ubicada la Fan Zone donde los más pequeños de la familia podrán disfrutar de talleres, juegos y actividades para los más pequeños de la casa.

Bajo el lema de promover un estilo de vida saludable y sostenible, ‘Pedalea por el Planeta’ se consolida como una de las citas familiares más esperadas del calendario. / VCV

Una jornada para toda la familia

La jornada arrancará a partir de las 10:00 horas, momento en el que los participantes inscritos y quienes lo hagan en el mismo momento podrán recoger gratuitamente su ‘kit del ciclista’, que incluirá diferentes obsequios gracias a la colaboración de firmas como Teika, X-Sauce, VCV, Horno Iborra de Mareny de Barraquetes, AVACU o Unión de Consumidores, entre otros, además de botella reutilizable de agua sostenible de Tuawa. Todas estas entidades contribuyen a hacer posible este evento.

A partir de las 11:00 horas dará comienzo la marcha ciclista, que recorrerá la senda ciclable del cauce del río Turia en un itinerario circular pensado para que lo disfruten tanto niños como adultos en un ambiente seguro y festivo. La salida será desde el Palau de la Música en dirección al Puente de las Glorias Valencianas (Nuevo Centro) para dar la vuelta en dirección al Puente de Monteolivete y retomar el sentido hacia el Palau donde se encuentra el arco de meta. Al finalizar la ruta, los asistentes serán recibidos con animación musical a cargo de Xaranga’n Roll, además de una actuación en directo del grupo de K-Pop Mundo Mágico, que amenizará la jornada del público infantil, que disfrutará de todas las actividades propuestas.

LLega a Valencia la gran fiesta ciclista para las familias de la mano de Tuawa y la Volta. / VCV

Actividades, sostenibilidad y muchas sorpresas

Más allá del recorrido ciclista, ‘Pedalea por el Planeta’ ofrecerá un completo programa de actividades sostenibles en la zona del Palau de la Música como talleres y juegos infantiles; actividades de concienciación medioambiental; espacios de animación y música antes de proceder al sorteo de 5 maillots oficiales de la VCV; una bicicleta de niño entre todos los inscritos que se llevarán ese mismo día a casa y un lote de productos de bicicleta de X-Sauce. Todos los participantes inscritos recibirán como regalo su kit de ciclista, reforzando el carácter participativo e inclusivo del evento.

Compromiso con el planeta

‘Pedalea por el Planeta’ refleja el compromiso de Tuawa by Global Omnium con la sostenibilidad, promoviendo el consumo de agua filtrada y la reducción del uso de plásticos, así como la importancia del deporte como motor de cambio social. En el Pedalea tomarán parte ex ciclistas profesionales como Ángel Casero, campeón de la Vuelta a España en 2001; la ex ciclista valenciana Marta Romeu, y la Directora de la VCV Féminas, Silvia Tirado, así como deportistas de otras disciplinas que se sumarán, con su ejemplo, en el compromiso de concienciación medioambiental y de promoción del deporte: “La VCV es una de las competiciones ciclistas más sostenibles de España y Europa. Ese el mensaje que transmitimos a la sociedad con un evento familiar como es el Pedalea por el Planeta. La gente está cada vez más comprometida con proteger el medio ambiente”, ha recalcado Ángel Casero, Director de la VCV.

Por su parte, Juan Monrabal, CEO de Tuawa, ha hecho hincapié en que ‘Pedalea por el Planeta’ no sólo consiste en una jornada saludable y familiar sino que tiene como objetivo promocionar valores que nos unen como el deporte y la sostenibilidad”. “La sociedad valenciana siempre responde en este tipo de eventos. Es una buena ocasión para disfrutar de un entorno privilegiado de Valencia como es el pulmón verde de nuestro jardín del Turia. Lo importante es que los más pequeños de la casa disfruten en familia y aprendan a respetar el medio ambiente”, destaca Monrabal.

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Inscripciones ya abiertas

La participación en el Pedalea por el Planeta es libre y gratuita, previa inscripción a través de la web oficial: https://nueva.tuawa.es/pedalea-por-el-planeta/