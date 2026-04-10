Nueva York espera a Awa Fam el 13 de abril

La cuenta atrás ya ha empezado. Awa Fam se perfila desde hace meses como clara candidata al número 1 del Draft de la WNBA y ya es oficial que estará presente en la elección que tendrá lugar el próximo 13 de abril en Nueva York, donde ha sido una de las 15 jugadoras invitadas de todo el mundo, junto a la también española Marta Suárez.

La pívot taronja cuenta con el permiso del Valencia Basket para viajar y además no se perderá ningún partido de las de Rubén Burgos, ya que juegan el 11 de abril ante el IDK Euskotren y no volverán a hacerlo hasta el día 19, cuando recibirán el DM Ensino en el Roig Arena.

Awa Fam posa para Superdeporte en la pista de entrenamiento del Roig Arena. / JM López

Las 15 invitadas

Junto a Awa Fam y Marta Suárez, el resto de invitadas a la ceremonia del Draft son: Nell Angloma, Lauren Betts, Angela Dugalcic, Azzi Fudd, Gabriela Jaquez, Flau'Jae Johnson, Raven Johnson, Gianna Kneepkens, Ta'Niya Latson, Cotie McMahon, Olivia Miles, Madina Okot y Kiki Rice.

Iyana Martín no podrá vivir la experiencia in situ, aunque también es una de las candidatas a estar entre las primeras elecciones el próximo lunes 13 en el Centro cultural The Shed de Nueva York.

Posibles destinos

Cabe recordar que Dallas Wings será la franquicia que elija en primer lugar y el posible destino de Awa, aunque en las últimas previsiones de la ESPN, Olivia Miles se perfila también como su gran rival por encabezar este ranking. En caso de no ser elegida por Dallas, las siguientes franquicias en elegir serán Minnesota Lynx y Seattle Storm.

Noticias relacionadas

Fichada por Project B

Al margen de su futuro en la WNBA, cabe recordar que Awa Fam ha firmado para jugar también la nueva competición mundial Project B, compatible con la liga estadounidense. Un doble reto para la de Santa Pola, que le aleja de un Valencia Basket al que llegó con 13 años pero que le permitirá volver a jugar en el Roig Arena cada año, ya que el pabellón taronja es una de las seis sedes de Project B con un contrato plurianual.