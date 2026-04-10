El Girona pesca en el Bernabéu ante un Real Madrid en ruinas

El Santiago Bernabéu parece Las Ventas. Pitos, pañuelos y cánticos de "¡échale huevos!" a un equipo al que no se le atisba fútbol por ningún lado. Y desde la grada, en realidad desde la zona de aficionados de atrezzo teledirigidos por el club, se pide testosterona. El Bernabéu se ha convertido en un parque temático lleno de fans llegados de lejos que visitan la meca del madridismo y riegan de euros los negocios del estadio. Pero el fútbol no está incluido en la entrada, al menos en las dos últimas temporadas. El Girona se llevó un empate y quién sabe qué hubiera pasado si hubiera salido con más colmillo de inicio.

Arbeloa, que es un parche en el banquillo blanco, volvió a faltar a la verdad en la sala de prensa, donde anunció que "no habrá rotaciones ni probaturas". La realidad es que el Real Madrid alineó a un equipo inédito esta temporada con Carvajal y Fran García en los carriles y Militao y Asencio en el eje. Si la defensa era inusual, el doble pivote con Camavinga y Bellingham era estrambótico. Valverde y Brahim completaban la medular con una delantera, esta sí, reconocible en la que formaban Vinícius y Mbappé. Del once se sacaba en claro que Militao y Bellingham tenían minutos para coger ritmo de cara a su titularidad en Múnich, y las dudas se focalizaban en la izquierda, donde Fran García no parece que vaya a estar en el once y se espera a Mendy.

El Girona sacó un once asociativo, un equipo dinámico con un 9 falso como Echeverry al que Míchel rodeó de futbolistas de buen pie como Lemar, Ounahi, Tsygankov o Witsel. Salió con ganas de tener la pelota en los pies y enfriar o calentar el partido a su gusto. De inicio, el Madrid apretó arriba, desordenado en el medio, donde Camavinga y Bellingham perdían el sitio con facilidad. Mbappé dispuso de varias llegadas en este arranque efervescente, siendo un tiro a los diez minutos el más peligroso.

Los catalanes no se impacientaron pese al fragor madridista. A los 13 minutos Ounahi dispuso de la ocasión más clara, con un disparo al que respondió Lunin con una parada monumental. Bellingham rozó el tanto en otra llegada y Arnau contestó con un disparo cruzado que rondó el palo. En el minuto 27 Carvajal sirvió en el área a Valverde, que sacó un latigazo que sacó Gazzaniga con una gran intervención. Los blancos movían la pelota perezosamente buscando el talento de sus delanteros, mientras el Girona defendía con orden consciente de que el paso de los minutos jugaba a su favor ante un Bernabéu que se impacientaba. Al descanso, el Madrid había propuesto demasiado poco y los de Míchel no habían enseñado el colmillo.

Dos goles en diez minutos y nada más

La segunda parte tenía también encefalograma plano hasta que en un disparo centrado de Valverde desde fuera del área Gazzaniga echó por tierra todo lo que había hecho antes. El gol despertó al Madrid del letargo, robando algunas pelotas en zona peligrosa que no supieron concretar un Mbappé ansioso y un Vinícius que alternaba carreras con bostezos. El voluntarismo de Bellingham era lo más rescatable. El Girona se había quedado en el vestuario, pero los blancos volvieron a sestear y en una jugada aislada Lemar sacó un latigazo que nadie salió a tapar y Lunin saludó cuando pasaba. Empate y pitos para la desgana local, mientras Arbeloa, menos mal que no pensaba en Múnich, retiró a Militao y Bellingham.

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El partido terminó con un asedio infructuoso de los blancos que retrataba el desastroso final de curso del equipo, que ahora se marcha a Múnich a firmar el epitafio de una temporada lamentable. El Girona se fue satisfecho limitándose a hacer lo que sabe. No se desordenó, trató con gusto el balón y funcionó como un equipo. Justo lo que no es el Real Madrid.