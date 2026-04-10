El reencuentro de Rafa Mir con su pasado deportivo… y judicial
El delantero del Elche, Rafa Mir, se reencontrará con el Valencia CF tras un paso marcado por una denuncia de agresión sexual que derivó en una petición de diez años de prisión
Rafa Mir se reecontrará con los que hasta hace unos meses eran sus compañeros de vestuario y terreno de juego. El murciano se medirá este sábado al Valencia CF en un choque vital para ambos equipos: el Elche arranca la cita en puestos de descenso, con 29 puntos, mientras que el Valencia comparece con 35, seis por encima del equipo franjiverde. En la primera vuelta se perdió el encuentro de Mestalla por lesión.
El delantero excanterano blanquinegro ha encontrado en la tierra de las palmeras la continuidad y los números que no tuvo en su última etapa en el Sevilla ni el Valencia, donde llegó el verano de 2024 tras las reiteradas peticiones de Rubén Baraja. Así, Rafa Mir llega a la cita como una de las referencias ofensivas del Elche. Hasta fecha ha disputado 25 partidos, donde ha anotado 8 goles, además de un 63% de presencia en el once inicial, un 61% de minutos jugados y un 26% de participación en los goles del equipo. La propia previa oficial de LaLiga lo sitúa, además, como el máximo goleador del Elche en el campeonato con esos ocho tantos.
La comparación franjiverde con su periplo en Mestalla refleja con claridad el cambio de rol. La temporada apenas disputó con el Valencia 753 minutos en Liga, repartidos en 20 partidos, con 1 gol y 1 asistencia. Es decir, en el Elche ha doblado sus minutos y ha multiplicado por ocho su producción goleadora del conjunto de Éder Sarabia.
Pero la etapa de Rafa Mir en el Valencia estuvo marcada por su detención tras una denuncia de agresión sexual. El incidente se produjo en septiembre de 2024, horas después de que el entonces conjunto de Baraja empatara en Mestalla ante el Villarreal (1-1) y donde Mir jugó 21 partiendo desde el banquillo.
El futbolista conoció a dos jóvenes (de 21 y 25 años) en una discoteca de València. En torno a las siete de la mañana tras abandonar el local les dijo de seguir la fiesta en su casa, en la urbanización Torre en Conill de Bétera, donde se produjo la supuesta agresión sexual y la posterior denuncia de una de las jóvenes. Tras la demanda, el jugador fue detenido por la Guardia Civil y pasó casi dos días en el calabozo. Una vez puesto en libertad con cargos, se mantuvo en la disciplina valencianista disputando partidos con Baraja y posteriormente Carlos Corberán.
Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía emitió hace unas semanas un dictamen en el que solicita diez años y medio de prisión para el futbolista por un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones. Además, el Ministerio Fiscal propone que Mir, que siempre ha negado los hechos, no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, que tenga después siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores. También debería indemnizar a la víctima con 64.000 euros.
El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia.
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