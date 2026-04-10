Posibles rivales del Valencia Basket y fechas de los Playoffs de Euroliga

La victoria del Olympiacos ante el Hapoel dejaba a los taronja ya sin opciones de luchar por acabar primero la Fase Regular. Eso sí, todavía queda una jornada en la que toca medirse al Dubai Basketball y en la que se debe garantizar la segunda plaza. Lo que ya es inamobible es la condición de cabeza de serie y el factor cancha en los cuartos de final.

Los dos primeros partidos se disputarán en el Roig Arena en cosa de cuatro días. El primero será el 28 ó 29 de abril, mientras que el segundo se jugará el 30 de abril o 1 de mayo. Los dos siguientes duelos serán fuera de Valencia, entre los 5-6 de mayo y 7-8 del mismo mes. En caso de requerir un quinto partido, de nuevo tocará disputarlo en el Roig Arena, ya el 13 de mayo.

Sobre los rivales, todavía no se conoce quiénes son todos los clasificados, aunque ya hay algunas posibilidades claras. Intependientemente de que los de Pedro Martínez logren imponerse al Dubai y mantener la segunda plaza en su poder, es evidente que no podrá medirse a ningún cabeza de serie. Esto significa que Olympiacos, Real Madrid y Fenerbahçe no podrín cruzarse en cuartos de ninguna manera en caso de terminar así la fase regular. Precisamente este jueves los de Scariolo vencieron a los de Estambul a domicilio y dependerán de sí mismos para certificar el pase como cabeza de serie junto a los dos primeros, mientras que tanto los turcos como Hapoel Tel Aviv podrían jugarse la cuarta plaza disponible e incluso verse las caras en los cruces después.

Así son los Playoffs Euroliga / Euroliga

El formato de la Euroliga para los Playoffs y Final Four

Para la Final Four en la que se verán los últimos cuatro supervivientes en una semifinal y final, todavía queda mucho. Antes hay tres fases que quemar. La primera es la liga regular de la Euroliga, en la que los diez primeros seguirán vivos. Seis de ellos pasan directos a los Playoffs, con los cuatro cabezas de serie fijados con el factor cancha a favor y los otros dos equipos ya conscientes de cuáles serán sus cruces.

Noticias relacionadas

Con todo esto, quedarán por aclarar los dos supervivientes restantes que saldrán entre los clasificados entre la séptima y décima posición de la tabla. El vencedor del 'Play In' entre 9º y 10º y deberá afrontar la última reválida ante el perdedor del duelo entre 7º y 8º, mientras que el vencedor de este último será quien deba jugar contra el segundo clasificado, plaza que en estos momentos defiende el Valencia Basket.