El Valencia Basket tiene un nuevo socio: Joan, de solo 15 días, que vivió su primer partido en el Roig Arena

El pasado jueves fue el estreno oficial de Joan Robles Pérez como aficionado del Valencia Basket, aunque ya había vivido el ambiente desde el vientre de su madre.

El 27 de marzo de 2026, Joan nacía en el Hospital Peset de Valencia para alegría de sus padres José Luis Blas Hernández y Débora Robles Pérez. Días más tarde compartía en vivo la afición de sus padres por el baloncesto. Era testigo directo del triunfo del Valencia Basket frente al Panathinaikos y de como los taronja se garantizaban el factor pista en los cuartos de final de esta Euroliga.

Socios del Valencia Basket

José Luis es socio del Valencia Basket desde hace cuatro años, mientras que Débora lo es desde este mismo año, aunque antes ya se había dejado ver por La Fonteta y el Roig Arena: “Nos conocimos en 2008 y llevamos juntos desde entonces. El baloncesto nos gustaba, pero nunca lo habíamos practicado juntos. Como yo juego a voleibol, en el Club Voleibol Valencia (unos años en categoría autonómica y desde 2024 en categoría nacional), hay muchos partidos que me pierdo por la competición y Débora acudía en mi lugar (cuando solo yo era abonado). Es así como conocimos a Luis Ledo (compañero de asiento en La Fonteta, aficionado del Valencia Basket desde sus inicios y parte del "Senado del Valencia Basket" de Ser Deportivos Valencia). Así fue picándole el gusanillo del baloncesto, ya que se asemejaba mucho al ritmo rápido de acciones que suceden en el voleibol y que lo hacen tan dinámico”, comenta José Luis a Superdeporte.

J.M. López

“Como Débora ya estaba enganchada al baloncesto, cuando por trabajo o vacaciones estábamos cerca de algún partido de Valencia Basket como visitante, intentábamos ir para ver el ambiente de otros pabellones. De esta manera, pudimos ver el partido de Liga Endesa contra Joventut en el que Montero fue ovacionado por la afición rival (el 15/03/2025) y un partido de play-off de LIga Endesa en Murcia contra UCAM en mayo del 2024”, añadió.

La afición fue creciendo en la familia y entre los amigos: “Este año tenemos tres abonos. Débora y yo tenemos un abono cada uno y el tercero lo comparten mi padre (que va a los partidos de Liga) y Toni (un amigo veterano que juega conmigo a voley-playa, enamorado de la NBA). De esta manera, tenemos una excusa para poder vernos semanalmente y mantener el contacto”.

Joan, durmiendo con su bufanda del Valencia Basket y su Pam de peluche. / José Luis Blas Hernández

“Como yo me he perdido varios partidos de esta temporada debido a entrenamientos (entreno martes, jueves y viernes, más el partido del fin de semana a nivel nacional), Débora siempre tiene la oportunidad de invitar a algún amigo/a a ver el Valencia Basket y crear afición a los demás. Es evidente que los acompañantes quedan maravillados al ver la atmósfera que se está creando en el Roig Arena. Mi temporada acabó a finales de marzo, por lo que ya puedo asistir regularmente y no perderme ningún partido. Débora (y Joan en la barriguita) no se han perdido ningún partido; su último partido fue el de Olympiacos y fue vibrante. El viernes siguiente nació Joan y el partido contra Panathinaikos era el primer partido tras el parto”, señala el orgulloso padre.

¿Cómo vivió Joan su primer partido en el Roig Arena?

Respecto a la primera experiencia de Joan en el Roig Arena, José Luis señala: “La verdad es que muy bien. Íbamos con la idea de estar el tiempo que el bebé estuviera cómodo: equipados con protectores auditivos y todo lo necesario para imprevistos. Joan estuvo durmiendo tranquilamente hasta un minuto ante del descanso, así que fuimos a la sala de lactancia que hay en el Roig Arena (muy cómodos, con un sillón de lactancia, fregadero, microondas...). Entramos empezado el tercer cuarto y yo me quedé con él de pie para quitarle los aires y por si estaba inquieto, pero la verdad es que estaba muy tranquilo y, poco a poco, se fue durmiendo. Casi todo el último cuarto me senté con Débora y siguió durmiendo hasta el final del partido. Todo el mundo se interesaba por Joan y nos preguntaban, policías, staff y "vecinos" de sector, así que nos sentimos muy cómodos”.

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Una gran experiencia que no dudan en repetir: “Seguro que sí, nos consideramos personas activas y queremos que nuestro hijo disfrute y comparta experiencias que nos gustan. Por su edad, algún partido estará más inquieto y tendremos que amoldarnos a él, pero si se porta así de bien y a él le gusta ir al Roig Arena, seguro que repetiremos muchas veces. Además, ya es socio del club, en la foto (la principal de esta noticia) ya habíamos guardado su bufanda y el peluche de Pam, pero el club se lo regaló e hicimos una foto en casa que compartimos con vosotros”.