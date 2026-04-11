Batacazo taronja en San Sebastián

La remota opción de acabar segundas la LF Endesa se complica más aún. La dura derrota del Valencia Basket en su visita al IDK Euskotren (69-57) deja a las taronja a la espera de resultado de este domingo del Spar Girona, que podría ponerse a dos triunfos y average ganado a dos jornadas para el final. Solo en caso de derrota aún habría opción de llegar mejor al playoff, en el que las taronja tendrá que sacar a relucir la versión que mostraron en la Copa de la Reina y en los últimos partidos para tener opciones de revalidar el título y luchar de nuevo por un billete para la Euroliga. Y todo tras un partido para olvidar, con escaso acierto en ataque, problemas para compartir el balón y asistir y con una reacción que llegó demasiado tarde en el último cuarto.

Una derrota para una vuelta a casa en la que no acompaña al equipo Awa Fam, ya que la valenciana se va directa a Nueva York para asistir en directo al Draft de la WNBA en el que es una de las candidatas a ser elegida como número 1 en la madrugada del lunes al martes en España. Este sábado, pese al flojo partido en general, fue la mejor taronja con 12 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 12 de valoración.

Rubén Burgos salió de inicio con el quinteto del último encuentro, con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Khaalia Hillksman. Y las taronja se vieron sorprendidas por un primer parcial de 5-0 tras un triple de Paige Robinson y una canasta de la pívot Khadija Faye. Solo Fiebich, pasados ya los tres minutos, lograba ver aro en las taronja para poner el 5-2, pero no sirvió para cambiar una mala dinámica inicial, en la que las de Azu Muguruza aprovecharon para abrir una brecha que llevó al técnico taronja a pedir tiempo, con un 12-4 pasado ya el ecuador del primer período.

Awa Fam, en su último partido antes del Draft de la WNBA de este 13 de abril. / IDK

Robinson de nuevo y una acertada Remenarova castigaban a las visitantes, que lograron reducir diferencias con los primeros movimientos de banquillo en la vuelta a la pista, con Awa y Leticia Romero sumando junto a las titulares Buenavida y Fiebich, para cerrar el primer cuarto con un 16-12, aún sin minutos ni de Queralt ni de Ouviña.

Atasco taronja

Pese a la desventaja y la falta de acierto en el tiro exterior hasta el momento (0 de 3), el Valencia BC tenía a tiro al IDK, pero la falta de acierto cara al aro se extendió a la zona y la brecha se fue ampliando hasta el 30-17 que obligó a Burgos sa parar de nuevo el partido, casi en el ecuador del segundo período. Solo Ben Abdelkader y Awa Fa, con un triple, habían anotado por las taronja en cinco minutos, mientras las locales anotaban con cierta facilidad en las manos de la valenciana Lara González, Robinson y las extaronja Rosó Buch y Eraunzetamurgil.

Los fallos se sucedían en ambas canastas en el regreso a la pista y aunque el acierto llegó en los dos últimos minutos antes del descanso, el intercambio de canastas impedía a las taronja reducir diferencias al descanso, al que se llegó con un preocupante 39-25.

Las jugadoras taronja, en el banquillo en un tiempo muerto. / IDK Euskotren

Contra las cuerdas

El atasco ofensivo taronja se mantenía tras el paso por vestuarios. Faye y Murua ponían la máxima diferencia del partido con un +18 (43-25) al poco de la reanudación y aunque dos canastas seguidas de Awa Fam bajo el aro daban algo de esperanza (43-29), la diferencia volvía a ampliarse en los siguientes minutos, con un equipo rival liderado por Lara González.

Solo Hillsman, poco antes del final del tercer cuarto, anotaba en juego, con los puntos taronja llegando solo desde el tiro libre, ante el poco acierto desde el 6,75 y las dificultades para compartir el balón, con solo cuatro asistencias taronja tras los primeros 30 minutos, que terminaron con un 53-36.

Reacción fallida

La remontada parecía una misión casi imposible, pero tras un rápido parcial de 0-4 con canastas de Ben Abdelkader y Carrera en tiros de media distancia, Azu Muguruza ya no lo veía tan claro y paraba el partido para romper la dinámica taronja. Y lo logró con efecto inmediato. La reacción visitante se esfumaba con más problemas para anotar y tras encajar un nuevo parcial de 5-0 tras canastas de Ariztimuño y Robinson desde el 6,75.

Rubén Burgos pedía tiempo de nuevo con -18 a 6:32 del final, en busca de dar con la tecla en una tarde para olvidar. Pero los problemas no se solucionaron y Remenarova y un triple de Eraunzetamurgil pusieron el definitivo 63-40 a falta de cinco minutos. Remontar 23 puntos en 5 minutos era ya ciencia ficción a pesar del arreón final, cuando tras dos canasta de Leticia Romero, las taronja encadenaron tres triples en las manos de Awa, Anderson y Carrera, para reducir la diferencia hasta el definitivo 69-57. El acierto exterior llegó ya demasiado tarde, alejando ya la opción de acabar segundas la Liga Regular a la espera del resultado de este domingo del Spar Girona ante el DM Ensino.

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Un revés duro, pero que por suerte apenas cambia la situación en un final de temporada en el que las taronja han de centrarse ya en llegar lo mejor preparadas posible a los playoff por el títuo. Ahí llegará la hora de la verdad y, como pasó con la Copa, el Valencia BC debe volver a pelear por revalidar un título que ganaron en las tres últimas ediciones.