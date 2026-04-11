El Valencia se hunde otra vez

El Valencia CF salió muy tocado de su visita al Elche CF al caer derrotado en un duelo clave por la permanencia. Un golpe muy duro que devuelve al miedo a Mestalla. El resultado impulsa a los ilicitanos fuera del descenso y vuelve a meter a los de Corberán en problemas serios. Es verdad que la derrota no fue del todo justa, ya que el Valencia generó ocasiones suficientes para al menos empatar, pero volvió a evidenciar su falta de puntería y solo se volcó sobre la otra portería en el tramo final. Sin gol no hay premio. Un déficit que en Primera se paga carísimo. Mientras el club acumula tres derrotas en los últimos 4 partidos (una ante el colista Oviedo), el club sigue esperando un cambio de dinámica para renovar a Corberán, al que el crédito se le ha agotado. Un síntoma inequívoco de lo que es hoy el club de Mestalla.

El partido arrancó con dominio local, aunque el Valencia reaccionó al cuarto de hora con una triple ocasión muy clara. Sadiq obligó al portero a intervenir, Comert rozó la escuadra desde lejos y, en la continuación, Rioja asistió a un Lucas Beltrán que no acertó en el área pequeña. Con Guido y Ugrinic, el conjunto valencianista aparentaba más control en el centro del campo, más equilibrio. Pero el choque se mantuvo abierto.

Tras el descanso, el Valencia dio un paso adelante y acumuló llegadas.Gayà y Sadiq volvieron a avisar, pero fue el Elche quien golpeó.Cepeda aprovechó una acción mal defendida para firmar el 1-0. Un gol que cambiaba el escenario clasificatorio.

El equipo de Corberán intensificó su dominio en busca del empate. Beltrán volvió a rozar el gol, Ramazani generó peligro y un defensa evitó el tanto sobre la línea. La entrada de Danjuma y Hugo Duro agitó el ataque. Este último tuvo una clara de cabeza, pero el marcador ya no se movió.

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El Valencia, sin acierto y con un calendario exigente por delante, se complica la vida. El drama del descenso vuelve a aparecer en el horizonte.