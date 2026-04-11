De la ilusión de un niño a un 'reset' obligado para Javi Guerra
El futbolista de Gilet vuelve al escenario en el que consiguió su primera victoria con el Valencia CF, la plataforma de lanzamiento que le ha colocado entre los jugadores con más peso de la plantilla
El estadio Martínez Valero no es un enclave cualquiera para Javi Guerra. El de Gilet consiguió allí su primera victoria con la camiseta del Valencia CF cuando el equipo se jugaba la vida con Rubén Baraja en el banquillo con una gran segunda parte que le permitió dar el salto al primer equipo y acabar siendo importante aquella temporada. Ese mismo estadio lo visita ahora, tres años después, con el '8' a la espalda, llamado a ser uno de los referentes del club y obligado a hacer un 'reset' para colmar las expectativas que generó su talento las últimas dos temporadas.
El escenario en el que dio su primer paso en firme pidiendo el balón en un momento en el que quemaba y con el equipo mirando a los ojos al abismo, el jugador valenciano quiere empezar su nuevo despegue. Allá dónde el Pipo encontró en la ilusión de un niño una tabla de salvación, ese mismo futbolista tiene que demostrar que es una realidad, un jugador con la capacidad de dar un golpe encima de la mesa y gozar de la trascendencia en el equipo que apuntaba a tener.
Un contexto idóneo
El partido, además, invita a ese paso al frente de Guerra. El Valencia CF seguramente tendrá menos el balón y tendrá que hacer frente a una fuerte presión tras pérdida del Elche CF, pero tendrá más espacios a la espalda y sobre todo tendrá mucho ganado si un futbolista atesora el talento individual suficiente como para superar esa línea de presión, por las posibilidades que puede generar a su equipo.
El gran fuerte del joven valenciano no es otro que la conducción de la pelota, por lo que en un Guerra a su mejor nivel puede estar la llave para hacer añicos la estructura táctica ilicitana. Tanto por su capacidad para arrancar y superar la línea de presión como para estirar una conducción a lo largo de 30 metros. Es por eso que si bien un partido apático del canterano puede generarle un importante embudo al equipo en la medular, una versión proactiva, atrevida y explosiva puede marcar todas las diferencias.
El gran día de Guerra
Aquella victoria fue el preludio de su mítico gol al Real Valladolid, la plataforma de lanzamiento del salvador Javi Guerra que cumplió su sueño de ser jugador del Valencia y además de ser importante. A pesar de que había mucha presión, el canterano tiró la puerta abajo con una actitud valiente y ambiciosa... Justo el msimo tipo de talante que ha de tener ahora para dar la vuelta a su situación en una campaña en la que apenas ha marcado un gol y dado tres asistencias, con una versión alejada de su máximo nivel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerto de una puñalada a un hombre en plena calle en Burjassot
- La Generalitat se adelanta al Gobierno y adjudica la construcción de 29 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València
- El nuevo estadio del Valencia CF: así será el proceso para que los abonados elijan sus asientos en el Nou Mestalla
- La Agencia Tributaria rechaza fallos en su web y culpa a la Generalitat por aprobar tarde sus deducciones
- ¿Te quedabas fuera de las deducciones en la Declaración de la Renta? Estos son los nuevos límites en la Comunitat Valenciana para desgravar por salud y deporte
- Aplazado el Festival de Cometas de València por la previsión de lluvias este domingo
- La Audiencia de València corrige al juez y obliga a investigar al excomisionado de la dana por la falsificación de su título
- Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer