El primer gol de Kempes lejos de Mestalla

Mario Kempes se estrenó en Elche como goleador lejos de Mestalla. Se disputaba la cuarta jornada de la Liga 76-77. El Valencia se presentaba en la ciudad de las palmeras con todos los pronunciamientos a favor, dispuesto a conquistar el liderato tras un arranque fulgurante. El conjunto dirigido por Heriberto Herrera mostraba un potencial extraordinario, y acumulaba 8 goles a favor en los 3 partidos precedentes.

Dos victorias claras en Mestalla, y un empate a dos en San Sebastián, donde Rep falló un penalti que pudo haber significado el triunfo, sustentaban el optimismo. A renglón seguido, llegó una portentosa exhibición en casa ante el Espanyol. Dos goles de Kempes y dos de Diarte rubricaron la goleada por 4-1. Entre los aficionados se había disparado la euforia. En torno a 10.000 valencianistas se desplazaron a la ciudad ilicitana para apoyar a los suyos el domingo 26 de septiembre de 1976. Las agencias de viaje no daban abasto.

Aquella era la primera visita al estadio Martínez Valero, inaugurado oficialmente dos semanas antes. El viejo Altabix ya era historia. No pudo haber mejor estreno. De nuevo, “Lobo” Diarte y Mario Kempes se repartieron los goles a pares, como en la jornada anterior, aunque el segundo del argentino se consideró en propia puerta. Curiosamente, el primero de los cuatros tantos también fue de penalti, como había sucedido ante los españolistas una semana antes. El ariete paraguayo acertó en el lanzamiento. El máximo castigo llegó gracias a una prodigiosa jugada de Kempes, al que derribaron el portero y un defensa del conjunto franjiverde. La acción terminó en gol, pero el colegiado ya había decretado el penalti y no se podía aplicar la ley de la ventaja.

Victoria clara por 0-3

“Lobo” Diarte, pasó a los anales, al ser el autor del primer gol en la historia nuevo estadio ya que en el encuentro celebrado de inauguración oficial, el Elche y el Burgos habían empatado a cero. La superioridad del Valencia fue absoluta y se plasmó con infinidad de oportunidades y tres goles más, todos en el segundo tiempo. Mario Kempes, que ya había sumado 4 dianas en Mestalla, se estrenó al poco de iniciarse la segunda mitad al romper el fuera de juego. Después, protagonizó una habilidosa jugada por la banda derecha y su chut tocó en Dominichi, defensa argentino del Elche antes de entrar en la portería. Era el 0-3. Diarte puso la guinda poco después, y en el último minuto, Cristo hizo el gol de los locales.

Crónica en Levante del Elche-Valencia de 1976 / L-EMV

En el acta del encuentro, el colegiado consignó que el tercer tanto del Valencia había sido en propia puerta, un dato que adquirió enorme relevancia, cuando en el tramo final de la temporada, el trofeo “Pichichi” estaba en liza entre Kempes y Marañón, extremo izquierda del Espanyol. El “Matador” se lo llevó, finalmente, con 24 goles, dos más que el delantero periquito que marcó 6 veces de penalti. Por su parte, Mario Kempes solamente logró 2 goles en lanzamientos desde el punto fatídico. En el resto de la primera vuelta de aquel ejercicio, el argentino ya no volvió a marcar ningún gol en desplazamiento. En la segunda vuelta, logró un doblete en Santander, el gol del triunfo en Málaga, y tantos que no se tradujeron en puntos en las visitas a Alicante y Burgos.

En la última jornada del campeonato, Kempes se coronó como el máximo goleador al marcar por partida doble en el Vicente Calderón ante el Atlético, que una semana antes se había proclamado campeón de Liga. El Valencia se impuso por 2-3, el otro gol fue obra del delantero andaluz Eloy Sivianes. Dos años después, en ese mismo escenario, iba a repetir doblete en la final de Copa frente al Real Madrid que suponía la conquista de su primer título como valencianista tras una memorable actuación. Por entonces, ya era campeón del mundo y dos veces “Pichichi” de la Liga.

Rep, Diarte y Kempes, flamante delantera

El apabullante triunfo en Elche supuso el espaldarazo para un equipo que bordaba el fútbol. Con Rep, Diarte y Kempes en la flamante delantera, destacaba el trabajo de Tirapu y Saura en la medular, con Adorno en el papel de director de orquesta. En la zaga, Carrete y Cerveró cubrían las bandas, mientras que Cordero y Jesús Martínez integraban el eje central. Balaguer en la portería tuvo una plácida tarde. El pésimo estado del terreno de juego no fue óbice para que el Valencia desplegara un juego de gran nivel. El campo aún no estaba acabado y tan solo disponía de un anillo de gradas, quedaba pendiente la construcción de un segundo más elevado.

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El Elche, fiel a su tradición de aquellos años, contaba con un equipo repleto de sudamericanos, aunque ya no estaba Rubén Cano, nacionalizado español y fichado por el Atlético de Madrid. En su plantel destacaban Finarolli, Orellana, y un jovencísimo Marcelo Trobbiani, entre otros. En la segunda vuelta, cuando ambos equipos se volvieron a ver las caras en Mestalla, de nuevo surgió la figura determinante de Mario Kempes . Un solitario gol suyo decantó la balanza a favor del Valencia.