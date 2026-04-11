El Valencia Basket examina su mejora en San Sebastián

La victoria en la Copa de la Reina y los dos últimos triunfos en la LF Endesa han devuelto al Valencia Basket a una línea ascendente de juego y resultados. Pero más allá de la importancia de una clasificación en la que ya se escapa la opción de acabar la Liga Regular como primeras, las taronja examinan de nuevo su mejora en una complicada visita a San Sebastián, donde se miden a un IDK Euskotren (18:00) que aún tiene opciones de playoff pero que al mismo tiempo no tiene tampoco la permanencia asegurada matemáticamente, de ahí que se jueguen mucho ante las de Rubén Burgos.

El técnico taronja podrá contar con las 12 jugadoras disponibles, incluida una Awa Fam que jugará su último partido antes del Draft de la WNBA y que viajará directamente a EEUU tras el encuentro sin volver a València. La de Santa Pola fue precisamente la mejor taronja en el partido de la primera vuelta ante el IDK Euskotren, en el que las de Burgos se impusieron por 69-54 en un duelo en el que Awa sumó 17 puntos, 9 rebotes, 1, asistencia, 1 robo y 26 de valoración.

Con un balance de 21-6 y la tercera posición ya asegurada tras dos victorias consecutivas ante Spar Gran Canaria y Baxi Ferrol, a falta de tres jornadas para el final de la fase regular, las taronja están a una sola victoria del Spar Girona, pero a tres de un inalcanzable Casademont Zaragoza, que apunta a lograr el primer billete para la Euroliga si acaba la Liga Regular como primero.

Rubén Burgos, con las jugadoras del quinteto inicial en el último partido ante el Baxi Ferrol. / JM López

Triple reencuentro

En este partido se producirá un triple reencuentro con jugadoras extaronja: María Eraunzetamurgil, Rosó Buch y Kristine Vitola, incorporación de mitad de temporada para IDK Euskotren. La jugadora letona llegó al Valencia Basket en la temporada 24-25 para ayudar a conseguir los objetivos del Club, que culminaron con la consecución de los títulos de Supercopa LF Endesa y Liga Femenina Endesa, habiendo disputado un total de 42 partidos.

Eraunzetamurgil, por su parte, llegó en junio de 2023, procedente de Movistar Estudiantes, club en el que jugó parte de la temporada 2023-24 en calidad de cedida. El 2 de enero de 2024, la jugadora se incorporó definitivamente a la plantilla, vistiendo la camiseta taronja en 45 ocasiones entre la 23-24 y la 24-25. Conquistó tres títulos, dos de los tres del triplete de la 23-24 -la Copa de la Reina y la Liga Femenina Endesa del curso 2023-24-, así como la Supercopa LF Endesa de la pasada temporada. En febrero se marchó a IDK Euskotren, equipo en el que juega en estos momentos.

Por su parte, Rosó Buch jugó un breve periodo en la temporada 2019-20, puesto que llegó para reforzar al equipo en enero y el Covid-19 impidió que se terminase la competición.

Rubén Burgos avisa

A pesar del buen momento taronja y de la teórica superioridad del Valencia Basket, Rubén Burgos, quiso avisar del peligro del rival antes de viajar a San Sebastián. "Hemos estado pensando en un rival, una cancha complicada en la que hemos tenido enfrentamientos de mucho tipo, tanto en liga regular como en play-off, y frente a un rival que, curiosamente, fue nuestro primer partido inaugural en el Roig Arena, y hace mucho de ello. Empezó la liga a un nivel espectacular, consiguiendo clasificación para la Copa de la Reina, y ahora está ahí, en ese terreno donde puede aspirar a playoff, pero también siente la presión de los equipos que se juegan las posiciones de descenso, así que, doblemente peligroso por tener objetivos en juego al rival, y sobre todo por tenerlos nosotras, que, una vez más, nos hemos focalizado en nuestras virtudes, en continuar con esa línea ascendente, tanto de juego como de colectividad y de sensaciones de equipo que estamos atravesando, pero conscientes de que IDK tiene armas a nivel físico, a nivel plantel, a nivel staff, con Azu Muguruza. Creemos que es un partido, sobre todo, muy diferente al que vivimos aquí en el Roig Arena, frente al Ferrol.

Elena Buenavida y Raquel Carrera, en el último partido del Valencia Basket en el Roig Arena. / JM López

Tras este viaje a San Sebastián para medirse a IDK Euskotren, el Valencia Basket recibirá al Durán Maquinaria Ensino en el Roig Arena y cerrará la fase regular con un duro viaje a Murcia contra Hozono Global Jairis, rival en la última final de la Copa de la Reina.

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Cristina Ouviña

Por su parte, Cristina Ouviña se refirió también al rival de este sábado para poner en valor la dificultad de ganarles en su pista, con la necesidad de sumar que tienen. "El Gasca siempre tiene ese factor que el año pasado perdimos y siempre cuesta. Además, son situaciones que necesitan una victoria para respirar y va a ser duro seguro. Lo hemos comentado hoy en el entrenamiento, que es un equipo muy físico, que van a jugar a morder, a dejarse el alma en la pista y hay que saber jugar con eso. Yo creo que ya la clasificación no se puede mover mucho, pero sobre todo acabar con buenas sensaciones, con la intensidad que estamos poniendo, con el listón alto y que lleguen los playoff en las mejores condiciones".