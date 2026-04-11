Zona Meriton o... a sufrir

Elche CF y Valencia CF se miden en un nuevo derbi más marcado por el drama que por la ilusión. De un lado el de un equipo al límite a pesar de haber empezado la temporada como el combinado de moda del fútbol español y del otro un histórico que se acerca peligrosamente a una nueva campaña en tierra de nadie, una agujero negro bautizado como la 'Zona Meriton' de la que es le imposible escapar.

El derbi diferencia la vida y la muerte para unos y representa la enésima prueba de ambición para otros. Los ilicitanos están a dos puntos del Sevilla FC después de una dolorosa derrota contra Rayo Vallecano y el partido es clave para los de Eder Sarabia para meter presión e incluso superar a los hispalenses.

Al Valencia, por su parte, le separa una brecha de nueve puntos con la sexta plaza y de seis con la octava, por lo que un tropiezo más le alejaría de forma definitiva de cualquier anhelo o ambición de luchar por volver a Europa... Y le obligaría a mirar de reojo a la zona baja de la clasificación para evitar algún susto. Es por ello que esta visita emerge como una pregunta a la que el equipo de Carlos Corberán ha de responder de forma contundente y es hacia qué dirección quiere fijar la mirada en el último tramo de temporada.

Las dudas en el once condicionan el planteamiento

El conjunto valencianista tiene una serie de dudas en la alineación inicial además de la obligada entrada de Thierry Rendall al equipo cambiando la fisionomía del equipo, ya que al perder a Unai Núñez presumiblemente el equipo jugará con dos laterales al mismo nivel en lugar de ubicar a Luis Rioja a la misma altura que José Luis Gayà.

Más allá de ello, las principales preguntas están en la delantera y el centro del campo. Umar Sadiq podría entrar por Hugo Duro en un partido en el que presumiblemente el equipo tendrá menos la pelota y vivirá más alejado de la portería rival y el nigeriano buscará hacer daño a la espalda además de ofrecer salida en largo al equipo.

Sadiq sonríe tras el gol final ante el Alavés de su compañero Hugo Duro / LaLiga

En la medular, por último, parece que André Almeida es el que más papeletas tiene para salir del once y el regreso de Filip Ugrinic abre el debate entre darle entrada o no y si juntarlo con Javi Guerra o que el de Gilet también le ceda el puesto a Lucas Beltrán en la mediapunta. Las diferentes posibilidades cambian la distribución táctica y seguramente la manera de atacar.

El Elche prepara cambios

El Elche, por su parte, prepara cambios para este encuentro. Sarabia no podrá contar con Pedro Bigas, uno de los fijos en la defensa, por sanción, mientras Héctor Fort, Grady Diangana y Adam Boayar son bajas por lesión. La gran duda es la del centrocampista Marc Aguado, que apenas se ha ejercitado durante la semana por unos problemas musculares.

El Elche celebrando una victoria esta temporada / Elche CF

El técnico recupera al central valenciano Víctor Chust tras cumplir sanción y al polivalente John Chetauya, ya restablecido de sus problemas físicos. Además, otra novedad puede ser la presencia de Gonzalo Villar, con pasado en la cantera valenciana, o del argentino Fede Redondo como alternativas a Aguado. El chileno Lucas Cepeda y el portugués Martin Neto pugnarán por la posición de enganche con el ataque.

Una derrota puede poner al Valencia en serios problemas

Aunque parecía un debate superado después de la victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán, el Valencia puede reencontrarse con sus fantasmas si pierde contra el Elche CF. Y es que en caso de que los franjiverdes (que marcan ahora mismo la zona de descenso) se impongan, se pondían a solamente tres puntos de los de Corberán en la jornada 31, metiéndole de nuevo de lleno en la pelea por no descender, por lo que más allá de la ambición o la falta de ella, el Valencia CF tiene que ganar para no meterse en un lío importante.

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Jornada retro

El partido tendrá un 'aliciente' extra que será el hecho de coincidir con la Jornada Retro de LaLiga que cambiará no solamente el balón de juego a uno de porte más 'vintage', sino que también hará que los dos equipos jueguen con la equipación retro que prepararon para la ocasión, la blanca del Elche y la naranja del Valencia CF.