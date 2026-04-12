Enoc Solves conquista el Roig Arena

El valenciano Enoc Solves mantuvo el título del peso semipesado en el main event de WOW 29 tras imponerse, a sus 42 años, a Daniel Ladero, en la velada más esperada de la noche. Eso sí: la victoria no está confirmada, pues se revisa una rodilla que levantó demasiado. Más de 12.000 personas casi llenaron el Roig Arena para el Wow Valencia, en una noche que confirmó el auge del MMA en España. Entre los asistentes destacó el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien coincidió con rostros conocidos como Pablo Motos o el campeón mundial Ilia Topuria.

El WOW 29 no solo brilló dentro de la jaula. El evento reunió a una amplia representación de figuras del deporte, la televisión, la música y el entretenimiento, consolidándose como punto de encuentro para nombres influyentes en una velada de gran repercusión. Junto a Motos, acudió Aleksandre Topuria, reforzando el vínculo con la élite internacional.

El deporte también estuvo representado por Daniel Bárez y el presidente del Levante UD, Pablo Sánchez. Desde los medios, destacaron Edu Aguirre y Christine GZ.

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La música y redes también tuvieron protagonismo con Nyno Vargas, Chimo Bayo o Sergi Constance. Tampoco faltó Vicente Barrera.