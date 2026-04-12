El futuro del Valencia se pone aún más feo en Elche

La puesta en escena del derbi desmereció el comportamiento en la previa de las dos aficiones, hermanadas y ejemplares. Los seguidores franjiverdes y blanquinegros poblaron en masa las gradas del Martínez Valero -27 795 asistentes- con la expectativa de un mejor espectáculo que el regalado por los conjuntos de Eder Sarabia y Carlos Corberán en esta jornada 31 de LaLiga. A la postre, las revoluciones aumentaron en un segundo capítulo donde el Valencia CF insufló de vida a un Elche CF que cree en la salvación gracias a la victoria cosechada con el gol de Lucas Cepeda.

Mientras al Elche se le aclara un tanto el panorama, saliendo del descenso con 32 puntos, a la espera de lo que hagan rivales como Mallorca y Sevilla, al Valencia se le nubla. Dos derrotas consecutivas que alejan cualquier ensoñación de mirar arriba. El peligro se acerca de nuevo y la próxima semana los murciélagos volverán a jugar lejos de Mestalla ante un rival con el agua al cuello, el Mallorca. Ahora, la distancia con el primero de los clubes que bajarían a Segunda es de solo cuatro puntos y, por ejemplo, el Elche a tres ya le ha ganado el 'goalaverage'.

El fervor inicial con el que los valencianistas pretendieron robarle la posesión de la pelota a los ilicitanos pronto se desvaneció y el sopor se adueñó de los primeros 45 minutos. Muy pocas fueron las acciones que sacaron del letargo a los presentes en el estadio ilicitano, la primera de ellas sucedió en el minuto 9, cuando un exvalencianista, Germán Valera, aunque escorado, pisó solo el área. Su disparo se marchó por arriba.

Al cuarto de hora, los visitantes dieron señales de vida presente sobre el césped. Lucas Beltrán provocó un saque de esquina que Umar Sadiq, con demasiada inocencia, cabeceó a las manos de Matías Dituro. Como si algo se hubiese encendido en el sistema nervioso de los jugadores, el Valencia encadenó tres minutos de vértigo. A la intensidad necesaria para salir de casa en busca de victorias.

Luis Rioja rompió por el costado izquierdo y su centro, que atravesó las piernas del portero argentino del Elche, se lo encontró Beltrán en una posición digna de los sueños más dulces que puede tener un delantero. El cedido por la Fiorentina, sin embargo, la pifió. Lo más fácil era embocar la bola en la inmensidad del arco, pero la tiró desviada. Tras otra pérdida en la salida de un Elche timorato, Largie Ramazani probó sin malicia a Dituro, que amarró el chut centrado.

Cánticos contra todos en las gradas del Martínez Valero

Con únicamente Álex Febas carburando en el centro del campo local, el partido se adentró en el clásico minuto 19. Ese breve espacio reservado a la crítica a Peter Lim que contó con otro de los malgestores del Valencia como protagonista inesperado. Javier Solís. Los cánticos, tras el habitual "Peter, vete ya", entonaron el "Solís, canalla, fuera de Mestalla", así como el "directiva, dimisión".

Mientras el reloj avanzaba, el derbi todavía se hizo más insoportable. Un contexto en el que el entrenador del Valencia volvió a ser blanco de las iras valencianistas. No faltó el "Corberán, dimisión", pronunciado en varias ocasiones desde la zona de aficionados visitantes.

En los compases finales del acto, el Elche quiso dar un paso al frente. Lo hizo y le restó oxígeno al Valencia. Filip Ugrinic, desesperado, reclamaba a los extremos y delanteros una ayuda para poder avanzar con el balón. Sin colmillo suficiente en los locales, el árbitro, Francisco Hernández, Maeso, decretó el tiempo descanso entre los silbidos de las dos hinchadas.

Mano a Mano Mir-Dimitrievski

Así, entre el tedio, se reanudó la contienda hasta que en el 57 Rafa Mir levantó a los suyos de los asientos. Tuvo un mano a mano con Stole Dimitrievski que acabó con la intervención del normacedonio. Salvador. Poco después llegó la respuesta de los blanquinegros -este sábado de naranja retro-. Ramazani disparó desde lejos y la inseguridad de Dituro a punto estuvo de costarle el 0-1 a los locales. Repelió el intento centrado del belga con el antebrazo.

Corberán movió ficha desde el banquillo, retirando del campo a Rioja y Sadiq, desentonado y siempre perdedor en los duelos con Affengruber, para dar entrada a Diego López y Hugo Duro. Por fin, parecía que los de Mestalla tenían el deseo de subir de marcha y llevarse tres puntos aprovechando como a los locales les temblaban las piernas por el vértigo al descenso después de una primera vuelta de competición en la que se vieron mucho más alto en la clasificación.

Una salida en falso del meta de los ilicitanos, nuevamente, volvió a poner el gol en bandeja en las botas de Beltrán, pero no era el día del argentino. Su remate sin veneno lo bloqueó Petrót. Una de las leyes fundamentales del fútbol dice que el perdón se paga caro, y una vez más se cumplió y el Valencia lo sufrió.

La ley del perdón en el fútbol

Un poco más tarde, el Elche no perdonaría. Una buena asistencia de Febas ahondó en el agujero central defensivo del equipo 'taronja' por un día... El chileno Lucas Cepeda fusiló a Dimitrievski para la alegría del Martínez Valero (1-0, m. 73). Los valencianistas protestaron al árbitro la presencia en el suelo lesionado de uno de sus defensas, Eray Cömert, mientras el Elche gestó el tanto que lo desequilibró todo. Nadie tuvo el carácter de parar el juego con una falta y los ililitanos pudieron avanzar por todo el pasillo central con una facilidad insultante.

Lucas Cepeda, autor del gol que decantó el partido / Europa Press

Entre un nuevo vendaval de gritos pidiendo su dimisión, Corberán reaccionó dando la alternativa a Pepelu, por Cömert, fuera de lugar y lesionado en la acción del gol ilicitano, y Arnaut Danjuma. El neerlandés agitó el partido desde la izquierda. Guido Rodríguez pasó a desempeñar el rol de central al lado de Tárrega.

No fue por falta de intentos ni de ocasiones, pero el Valencia hizo tarde al partido. La suerte le dio la espalda castigando su tardanza. En un eslalon, Ramazani se plantó ante Dituro. Esta vez, el arquero salvó a los suyos con una parada sensacional. Minutos después, el que testó la agilidad del portero fue Diego López. Dituro despejó la pelota con una nueva estirada. Hugo Duro la tuvo en su cabeza: el remate salió desviado.

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Valera, despedido como héroe

El reloj corría, aun así, hubo otras dos ocasiones claras para los valencianos. Danjuma se metió hasta la cocina por la izquierda y su centro chut terminó con Germán Valera, en plan héroe, despejando el esférico cuando estaba a punto de traspasar la línea de gol. El exblanquinegro, que ha dado con su sitio en Elx, fue cambiado con la ovación del Martínez Valero como tributo. La fiesta local se desbocó con el pitido final en el minuto 95.