Lucas Beltrán: "Es una mierda"

Lucas Beltrán fue uno de los encargados de dar la cara después de la debacle del Valencia CF en Elche en un partido en el que los de Carlos Corberán vuelven a meterse en la lucha por evitar el descenso a Segunda División, el lugar natural al que los responsables del club lo han llevado. El argentino, que cuajó un partido nefasto, se mostró triste después del choque.

"La afición siempre está con nosotros y no poder devolver todo ese cariño es una mierda", exponía el mediapunta, que falló dos ocasiones sin portero en el partido, una de ellas sin ningún tipo de oposición y en una ubicación en la que era más difícil fallarla que meterla.

"Tenemos que reconocer los errores"

Beltrán, eso sí, dio la cara después de la derrota y llamó a la responsabilidad del equipo para asumir sus propios fallos: "Es el momento de estar más fuerte que nunca, poner la cara y reconocer los errores que tuvimos. Hay que salir para adelante que creo que el grupo tiene mucho carácter y entrega. Tenemos que demostrarlo en el campo", decía.

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"Se gana con goles, no con merecimientos"

El argentino se lamentó por las ocasiones falladas y aunque cree que el equipo mereció más, dejó claro que son los goles los que mandan: "No estamos finos, no aprovechamos las ocasiones que tuvimos y nos cuesta muy caro perder aquí. Era un buen momento para sumar tres puntos. Pero se gana con goles y no con merecimientos", dijo.