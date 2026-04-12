Raquel Carrera decide explorar la opción de la WNBA

Nueva York acapara la atención del baloncesto femenino mundial con el Draft de la WNBA que acogerá este lunes, en el que la valenciana Awa Fam puede hacer historia al ser una de las grandes candidatas a ser la elección número 1. Pero mientras la de Santa Pola se dispone a disfrutar en persona de una histórica ceremonia para el baloncesto español, otra de sus compañeras en el Valencia Basket, Raquel Carrera, tiene decidido probar también suerte en EEUU y de hecho ha firmado un contrato no garantizado de una temporada con la franquicia de la WNBA New York Liberty, con la que disputará el Training Camp.

La gallega, que en 2021 se convirtió en la jugadora española elegida en una mejor posición del 'draft' al ocupar el puesto 15 y recalar en Atlanta Dreams, había descartado la opción de la WNBA en anteriores temporadas, pero nunca ha escondido que era una opción que le atraía de cara al futuro y cree que este es el año de intentar dar el salto. Un deseo que en ningún caso le impediría terminar la temporada con el Valencia Basket y que tampoco pondría fin a su etapa en el Roig Arena, al tener aún contrato en vigor y poder compatibilizar ambos retos la próxima temporada, tal y como ha hecho Leo Fiebich los últimos años o en su día también Rebecca Allen.

Raquel Carrera, junto a Awa Fam y Khaalia Hillsman celebrando el último título de la Copa de la Reina. / M. A. Polo / VBC

El club taronja ya conoce la intención de la jugadora de explorar esta opción que tiene en el contrato y asume que, en caso de acabar disputando la próxima temporada de la WNBA, tendría que asumir no poder contar con ella en el inicio de temporada, aunque es un mal menor que ya aceptaron en anteriores cursos con otras jugadoras. Al contrario que en el caso de Awa Fam, que jugará también en Project B haciendo imposible la compatibilidad con el Valencia Basket, ella sí podría seguir jugando en València, al menos hasta el final de su contrato.

Derechos en EEUU

Aunque en el Draft fue elegida por Atlanta Dreams, en junio de 2022, sus derechos fueron traspasados a las Liberty, donde también jugó durante siete temporadas la propia Rebecca Allen y donde ha competido estos últimos años Leo Fiebich, con estrellas del calibre de Breanna Stewart y Sabrina Ionescu.

Pese a ello, la franquicia neoyorquina renunció a sus derechos a mitad de la temporada pasada, por lo que ahora han de negociar año a año si quieren contar con la gallega en próximas temporadas, al igual que podrían hacer el resto de franquicias, al ser agente libre.

Noticias relacionadas

Examen en el Training Camp

El hecho de que Carrera pueda disputar el Training Camp le permitirá estar en la pretemporada y ganarse un puesto en la plantilla definitiva para la temporada regular, en la que solo puede haber 12 jugadoras por plantilla. En su caso, eso sí, llegaría también con el aval de sus 10 títulos con el Valencia Basket y de una potente trayectoria internacional con la selección española, con a brilló precisamente ante Estados Unidos en el último encuentro el Premundial de Puerto Rico, con 15 puntos y 18 de valoración.