Copa Diputació d’Alacant

Salva Palau i Gimeno continuen avant en Petrer

Hui es tanquen a Murla els quarts de la Copa Diputació d’Alacant

Gimeno i Salva Palau, semifinalistes de la Copa Diputació d’Alacant. | FEDPIVAL

El trinquet ‘Abelardo Martínez’ de Petrer va acollir ahir el tercer duel de quarts de final de la Copa Diputació d’Alacant d’escala i corda 2026.

La parella formada per Salva Palau i Àlvaro Gimeno (Ajuntament d’Ondara) es va clasificar per a les semifinals després de guanyar a Francés i Conillet (Ajuntament d’Orba) per un solvent 60-35.

El rest local, recentment guanyador de la Lliga CaixaBank, no va poder brindar el seu públic un triomf i será l’equip de Salva Palau i Gimeno el que es jugue el bitllet per a la final contra Pere Roc II i Nacho (Ajuntament de La Nucia).

L’eliminatòria, a doble partida, es jugarà el dijous en Benissa i el diumenge 19 en Orba.

D’altra banda, el trinquet de Murla acollirà aquest diumenge l’últim duel de quarts de final, que tindrà a José Salvador-Héctor-Monrabal II (Murla-Laguar) i Julio Palau-Salva-Rubén (Benissa com a protagonistes).

Noticias relacionadas

Els guanyadors es veuran les cares a les semifinals amb Giner, Jesús i Carlos (Pedreguer-masymas). n

