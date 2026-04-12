Copa Diputació d’Alacant
Salva Palau i Gimeno continuen avant en Petrer
Hui es tanquen a Murla els quarts de la Copa Diputació d’Alacant
fedpival
El trinquet ‘Abelardo Martínez’ de Petrer va acollir ahir el tercer duel de quarts de final de la Copa Diputació d’Alacant d’escala i corda 2026.
La parella formada per Salva Palau i Àlvaro Gimeno (Ajuntament d’Ondara) es va clasificar per a les semifinals després de guanyar a Francés i Conillet (Ajuntament d’Orba) per un solvent 60-35.
El rest local, recentment guanyador de la Lliga CaixaBank, no va poder brindar el seu públic un triomf i será l’equip de Salva Palau i Gimeno el que es jugue el bitllet per a la final contra Pere Roc II i Nacho (Ajuntament de La Nucia).
L’eliminatòria, a doble partida, es jugarà el dijous en Benissa i el diumenge 19 en Orba.
D’altra banda, el trinquet de Murla acollirà aquest diumenge l’últim duel de quarts de final, que tindrà a José Salvador-Héctor-Monrabal II (Murla-Laguar) i Julio Palau-Salva-Rubén (Benissa com a protagonistes).
Els guanyadors es veuran les cares a les semifinals amb Giner, Jesús i Carlos (Pedreguer-masymas). n
