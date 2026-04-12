El Valencia BC evalúa su físico

El Valencia Basket, tras completar una brillante y exigente doble jornada en la Euroliga, visita este domingo el Martín Carpena de Málaga, donde defenderá el exiguo colchón que tiene como segundo clasificado dela Liga Endesa en la pista de un apurado Unicaja.

Con su victoria del martes ante el Armani Milán, el equipo de Pedro Martínez certificó su clasificación directa para los cuartos de final del torneo, y con el triunfo del jueves ante el Panathinaikos se aseguró un puesto entre los cuatro primeros y, por tanto, la ventaja de pista en ese cruce previo a la Final a Cuatro de Atenas.

Ganar esos dos partidos, y el juego desplegado, ha reforzado la moral y la confianza del Valencia pero, de manera inevitable, le ha desgastado, por lo que el cansancio será un factor a tener en cuenta ante un rival que solo ha disputado un partido continental esta semana y ante un rival no tan potente, el ALBA Berlín.

El triunfo permitió al equipo de Ibon Navarro clasificarse para la Final Four de la BCL, lo que debe suponer un refuerzo moral para un equipo que tras varias brillantes campañas está sufriendo más en esta.

En la ACB, el Valencia es segundo con 19 triunfos, cuatro menos que el Real Madrid, que lidera la clasificación, y solo uno más que el UCAM Murcia y que el Kosner Baskonia.

Una derrota en Málaga y una victoria de sus perseguidores igualaría balances pero no supondría perder la plaza. En el caso del equipo murciano, al que ya se ha medido dos veces, le tiene ganado el ‘average’ particular. Si el empate fuera con el equipo alavés o triple, el ‘basket average’ general ‘taronja’ es muy superior al de sus rivales.

Enfrente tendrá a un rival muy exigido al que tres derrotas seguidas le han llevado a la octava posición, la última que da derecho a disputar las eliminatorias por el título, con las mismas 15 victorias que el Surne Bilbao Basket, que tiene un partido jugado más.

En el encuentro que ambos equipos disputaron en el Roig Arena en la primera vuelta, el Unicaja se impuso por un trabajado 70-76 liderado por Chase Audige. Eso sí, ambos se midieron también en el Carpena en el partido que abrió la campaña, las semifinales de la Supercopa, y ahí se impuso el Valencia Basket, que alzó el título al imponerse en la final al Real Madrid.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez mantendrá las bajas de los exteriores Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui y deberá hacer un descarte de los trece jugadores que tiene disponibles. En el último encuentro el elegido fue Yankuba Sima, ex de Unicaja y el jugador con menos protagonismo esta campaña.

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El Unicaja, que aprovechará al partido para homenajear al equipo con el que hace 25 años conquistó la Korac, el primer título de su historia, mantiene las bajas de Tyson Pérez y David Kravish , tampoco podrá contar con Tyler Kalinoski por una lesión en la mano y tiene las dudas de Kendrick Perry y Augustine Rubit. n