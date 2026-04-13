De descorchar cava a pasear un ataud: así se festejó el descenso del Valencia CF a Segunda División

El descenso del Valencia a la Segunda División en abril de 1986 supuso un duro golpe para la parroquia valencianista. Las lágrimas por perder la categoría 55 años después fue la tónica general entre los miles de aficionados de la considerada la entidad social más importante de la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, las lágrimas de unos eran las sonrisas y el júbilo de otros. El diario Levante, en el suplemento especial publicado el martes 15 de abril con motivo del descenso, daba cuenta de los aplausos y hasta el cava descorchado después de que el club de Mestalla perdiera la categoría. En dicho artículo, se relataba que en Alacant acogieron con aplausos la pérdida de categoría mientras que en Castelló se llegó a celebrar con cava.

Pero donde más se festejó el descenso fue entre los seguidores del Levante UD. En el estadio granota hubo aficionados que repartieron pajaritas negras o lucieron crespones negros cuando se materializó la tragedia valencianista. También se descorcharon botellas de cava.

Artículo de Levante, que relataba la felicidad de la afición granota / L-EMV

Pero la iniciativa festiva más original se perpetró en los poblados marítimos de la ciudad. Allí, se empapeló el barrio con una esquela por el descenso del eterno rival de la ciudad, para posteriormente proceder a su entierro. Decenas de aficionados granotas pasearon por las calles un féretro con el nombre del Valencia CF entre risas y jolgorio. Incluso el ataud fue incinerado. Esa misma temporada, el Levante UD bajó a Tercera División.

Cabe recordar que la franja litoral que conforman Cabanyal y Malva-rosa es el foco más simbólico del levantinismo, donde se fundó y creció uno de los dos clubs, el Levante FC, que dieron origen al Levante UD tras la fusión con el Gimnástico FC de 1939. Más de 85 años después de desvincularse físicamente de aquel distrito, el Cabanyal sigue siendo la reserva espiritual levantina, y en esas calles sigue superando a su rival (862 socios frente a 587), pese a la presencia masiva de valencianistas en toda la ciudad.

La esquela de 21 años antes

Con entierro del Valencia descendido, los granota devolvían a los valencianista la moneda 21 años después. Tras perder el Levante la promoción frente el Málaga, cayendo a la categoría de plata, un grupo de aficionados del club de Mestalla insertaron una esquela en la prensa local donde se podía leer: «Rogad a Dios en caridad por el alma del Levante UD, que falleció el domingo, día 19, a las siete de la tarde víctima de su poca vergüenza deportiva RIP. Sus desconsolados presidente, entrenador y demás de la junta directiva, comunican tan sensible pérdida a la afición granotera. La conducción del cadáver se verificará hoy, lunes, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Campo de Vallejo al Malecón, donde se le tirará al mar y que nos dejen en paz. Aviso a las comisiones de fallas: hay un lote nuevecito de tracas, carcasas y otros artefactos a precios asequibles. Razón en nuestras oficinas calle En Llop, 6».