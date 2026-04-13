Betis y Villarreal espían a Guido en el Martínez Valero

El fichaje de Guido Rodríguez es de lo poco que está funcionando en este Valencia CF 2025/26. En el mercado de enero, el acuerdo no pudo prolongarse más allá del 30 de junio y, como es sabido, el club trata de extender la relación contractual con el argentino en las conversaciones que mantiene activas desde hace tiempo con los representantes del futbolista. La tarea, sin embargo, se presenta compleja ante la competencia que se presenta por delante.

Según ha podido confirmar este diario, dos clubes que han puesto interés en Guido con vistas a la próxima temporada, Villarreal CF y Real Betis, mandaron técnicos el pasado sábado al Martínez Valero para, entre otros objetivos, tomar nota de las evoluciones del mediocentro de 32 años. Precisamente, este domingo el jugador de Buenos Aires celebró su cumpleaños.

Cömert se avanza a Morente / Pablo Miranzo / EFE

Asimismo, otro jugador con experiencia y que acaba contrato, el suizo Eray Cömert, fue observado por un técnico de la Fiorentina en Elche, escenario donde el conjunto de Carlos Corberán perdió y se complicó la vida para la recta final de LaLiga. Los jugadores libres, en años difíciles en lo económico para clubes de clase media en las grandes ligas, pasan a ser apetecibles. Ese es el caso del defensa de origen turco, que está en la agenda de los 'viola' desde hace varios meses. El Valencia, mientras tanto, analiza la situación ante el 'overbooking' de centrales que se le avecina.

Tanto el Betis de Manuel Pellegrini como el Villarreal desean fortalecer su medio campo con un jugador de equilibrio con el perfil de Guido, que ya jugó en la entidad verdiblanca durante cuatro temporadas antes de dar el salto a la Premier League con el West Ham en el verano de 2024.

Una abrupta salida del Betis de la que ya se ha excusado

Hace seis años, el futbolista llegó a Sevilla también en el mercado invernal procedente del América mexicano y con el paso de las temporadas su rendimiento fue cada vez más alto y conquistando a la afición bética. En agosto de 2024, en cambio, su abrupta salida al fútbol inglés disgustó a la hinchada del Benito Villamarín. En una entrevista reciente a 'El desmarque' el jugador ha mostrado excusas por su proceder entonces y cariño hacia el Betis.

Para el Villarreal, por su parte, Guido es una de las alternativas que tiene en cartera para la remodelación del centro del campo que desea emprender. La arriesgada apuesta por Thomas Partey no salió como se esperaba y Roig Negueroles trabaja para encontrar un mediocentro que dé amplitud a la plantilla en esa zona en una temporada que volverá a ser tan exigente como la actual.

La baza del Valencia con Guido es emocional, no deportiva

La baza con la que cuenta el Valencia es emocional, ya que en lo económico y en lo deportivo pierde claramente en la comparativa con clubes como Betis y Villarreal, si estos finalmente se lanzaran con todo a por Guido Rodríguez. Los dos se encuentran en estos momentos en zona europea, y los 'groguets' con la plaza de Champions en el bolsillo tras obtener 15 puntos de renta a falta de siete jornadas. Incluso, los béticos podrían ir a la máxima competición continental si España conquista un billete extra o los de Pellegrini levantan el título de la Europa League, ya que se encuentran en los cuartos con opciones de acceder a las semifinales.

Aleix Febas, José Gayá y Guido / Pablo Miranzo / EFE

Disipando las dudas nacidas con Nuno

El paso de Guido por la Premier dejó dudas sobre su estado de forma, apenas jugó a las órdenes de Nuno Espírito Santo -177 minutos en 22 jornadas de liga-, aunque lo hecho hasta el momento en València está disipando esa incertidumbre. El argentino se muestra como una de las piezas más fiables de un equipo con muchos agujeros por tapar. Clubes como Villarreal y Betis están muy al tanto de sus prestaciones en LaLiga cerca de dos años después de haberla abandonado rumbo a la Premier y calibrando con todos los datos posibles si, finalmente, deciden ir con todo para convencer al argentino o apostar por otras opciones. Su rendimiento y su condición de agente libre, pese a que en Elche no jugó su mejor partido, lo convierten en un 'caramelo' deseado en el mercado. El Valencia cojea en sus posibilidades de ofrecer un proyecto atractivo en el plano deportivo, aunque tiene la ventaja de lo bien y feliz que el futbolista se está sintiendo en la ciudad junto con su familia.

El Milan y el Villa se quedan sin ver a Javi Guerra

En el Martínez Valero también hubo presencia de 'scouts' de diferentes clubes de España, Italia e Inglaterra, entre ellos, el AC de Milan, entidad que el pasado verano envió al Valencia CF una oferta para hacerse con los servicios de Javi Guerra. Este sábado, no obstante, el club 'rossonero' no pudo apunar nuevos detalles en directo de cuál es el estado de forma del jugador, ya que Carlos Corberán no le dio minutos de juego. Guerra y Almeida pagaron los 'platos rotos' de lo vivido ante el Celta sin presencia frente al Elche. 'Scouts' de entidades con las que también se ha relacionado a Guerra meses atrás, Villarreal o Aston Villa, tampoco pudieron verlo en acción.

Al que sí pudieron 'marcar' de cerca tanto el ojeador del Milan como los demás presentes fue al central del Elche David Affengruber, al que se le vinculó en el mercado invernal con un interés de la entidad italiana. El austriaco, con contrato en el equipo alicantino hasta 2027, tiene una cláusula de rescisión de entre 20 y 30 millones de euros. El sábado dejó impresiones notables en un marcaje casi perfecto a Umar Sadiq.

Largie Ramazani, en Elche / Europa Press

La Fiorentina, además de ver a Cömert hasta que debió retirarse lesionado justo en el gol del Elche, pudo seguir de cerca a Lucas Beltrán, jugador que cedió al Valencia sin opción de compra el último día del mercado de verano.

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Finalmente, desde el punto de vista de los 'scouts' de clubes ingleses presentes en el Martínez Valero resulta interesante la reacción en su rendimiento que ha experimentado Largie Ramazani, cedido al Valencia por el Leeds, donde la falta de sintonía con el entrenador podría empujarlo a un nuevo préstamo.