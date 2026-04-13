El último homenaje del Valencia CF Femenino B a su entrenador Fernando Martín, fallecido en Indonesia

El Valencia Femenino B se proclamó este fin de semana campeón del Grupo VI de Tercera RFEF tras imponerse a La Nucía y celebró el título con un emotivo homenaje a su entrenador, Fernando Martín, fallecido en un accidente de barco cerca de la isla de Padar, al este de Bali, en Indonesia, durante la pasada Navidad y cuyo cuerpo se encontró a dos kilómetros de la zona del naufragio.

Tal y como informó Levante-EMV, los equipos de rescate mantuvieron activo el operativo durante 15 días. En ese tiempo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Martín, su hijo y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja jamás fue localizado. Solo la madre y una de sus hijas, de siete años, lograron sobrevivir al naufragio, además de cuatro tripulantes y un guía, todos indonesios.

Camisetas conmemorativas

El filial valencianista lució en las camisetas conmemorativas del campeonato una imagen del técnico en la parte frontal y compartió la celebración sobre el césped con sus familiares, entre ellos su mujer, Andrea Ortuño, superviviente del accidente. Además, el equipo posó con una camiseta del Valencia serigrafiada con la imagen de Fernando Martín, quien ha estado muy presente entre jugadoras y cuerpo técnico en todos estos meses.

Posibilidad de ascenso directo

Invicto y con solo dos empates en toda la temporada, al conjunto valencianista le restan ahora dos jornadas para cerrar la fase regular y conocer si logra el ascenso directo, en caso de ser el mejor primero por coeficiente entre los 19 grupos de Tercera RFEF, o si deberá disputar una eliminatoria ante otro campeón para dar el salto a Segunda RFEF.

El equipo celebró el título con mucha emoción entre jugadoras y cuerpo técnico bajo el recuerdo a Fernando Martín y a sus hijos / Levante-EMV

Formado en las categorías inferiores

La trayectoria de Fernando Martín en el mundo del fútbol venía de lejos. Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, pasó por el club desde alevín hasta juvenil de primer año. Su carrera como futbolista profesional arrancó posteriormente en distintos equipos del fútbol español. Militó en el CD Eldense, en Tercera División, y también formó parte del CD Benidorm en Segunda División B. Más tarde jugó en la Cultural Leonesa y, entre 2008 y 2012, defendió la camiseta del CD Alcoyano, etapa en la que disputó tres promociones de ascenso y logró subir a Segunda División.

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En la temporada 2012-2013 fichó por el Cartagena CF y, en la recta final de su carrera como jugador, pasó por el Ontinyent CF, en Segunda División B, y por La Nucía CF, en Tercera División, donde cerró su etapa como futbolista en la campaña 2014-2015.