Últimas opciones del Léleman Conqueridor en la temporada

Solo vale ganar. Con esta obligación viajará el Léleman Conqueridor a Melilla para afrontar una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba el pasado sábado. Los valencianos tendrán que asaltar por partida doble el Pabellón Javier Imbroda si quieren mantenerse con vida en los cuartos de final de los playoffs de la temporada 2025-2026.

La victoria de CV Melilla en Nou moles por 2-3 (25-20/19-25/15-25/25-20/10-15) ha complicado las opciones del Conqueridor en repetir el hito de la temporada anterior. El objetivo de clasificar a competición europea se ha puesto muy difícil. El conjunto de Abdelkader Salim golpeó primero a domicilio y ahora tiene el factor pista a favor. Los valencianos estarían en la responsabilidad de igualar este viernes el segundo partido de la eliminatoria. Encuentro que tendrá lugar a las 19:30 horas el 17 de abril.

El Léleman Conqueridor ya ha experimentado esta temporada la rivalidad con un CV Melilla que se ha impuesto con este partido hasta en cinco ocasiones en la temporada Una en el III Trofeo Alberto Ramos Cormenzana de pretemporada, dos en la fase regular de la Superliga, y las restantes en los cuartos de final de la Copa del Rey y en el playoff. CV Melilla defenderá su billete a las semifinales en una pista donde solo han ganado CV Guaguas, Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor. Solo estos tres candidatos al título han sido capaces de sumar puntos del Javier Imbroda.

El reto es mayúsculo para un equipo que ha tenido que sobreponerse a las adversidades. Una primera experiencia europea que sobrecargó el calendario cuando más jugadores lesionados tenía la plantilla y cambios en el banquillo que han elevado las complejidades. El Léleman Conqueridor ha tenido que afrontar un año deportivo tan ilusionante como desafiante y apura este viernes su última bola de temporada. Los de Pablo Díaz necesitan forzar un partido extra ante CV Melilla, que se jugaría el sábado a las 19:30 horas, también en casa de los melillenses.

Noticias relacionadas

Los jugadores del Léleman, ante un duro revés de nuevo ante el CV Melilla. / Eduardo Ripoll

Lo cierto es que el equipo hizo un gran partido a excepción del tercer set en el primer encuentro y tratará de revertir el resultado de Nou Moles. El Conqueridor firmó dos buenos parciales y estuvo cerca de remontar en el tie-break un marcador que se puso 1-2. En el quinto pagó muy caro un par de errores y terminó sucumbiendo a los visitantes. Fuera de casa tendrán todo en contra y será aún más difícil para los valencianos, que siguen con la incertidumbre de si podrán contar con su capitán, Javier Monfort.