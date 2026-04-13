Miguel Zorío exige una auditoría independiente sobre las operaciones inmobiliarias de Lim en el Valencia CF

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF y máximo responsable de Marea Valencianista, ha anunciado que este lunes va a enviar un escrito dirigido a Javier Solís, como máximo responsable ejecutivo del Valencia CF -con copia a la alcaldesa de València, María José Catalá- exigiendo que tanto el club como el Ayuntamiento cumplan al pie de la letra "el convenio urbanístico aprobado de forma ilegal -por ir, afirma, "en contra del dictamen del letrado del Ayuntamiento"- en el pleno municipal de julio de 2024". Además, también ha exigido una auditoría independiente en torno a "las operaciones inmobiliarias del Valencia CF de Peter Lim y los movimientos de dinero entre el club y las empresas de Lim, las empresas de sus abogados y las empresas de algunos ejecutivos del club de estos últimos 11 años".

Imposible terminar el estadio con 320 millones

En concreto, en su escrito, Zorío sostiene que “es imposible que terminar el nuevo estadio, en las condiciones low cost en las que se está rematando la obra y dejando casi el 50% del proyecto inicial por cumplir, cueste 320 millones de euros, con el filtrado aumento de precios consecuencia de la guerra de Irán. Estamos, presuntamente, ante una serie de operaciones urbanísticas encadenadas (terciario, nuevo estadio y parcelas del viejo estadio) que se parecen demasiado a las operaciones de fichajes en las que, por ejemplo, salieron 30 millones de euros (más 10 en variables) por el fichaje de Rodrigo al Benfica, y sólo llegaron 13 millones al equipo portugués, perdiéndose decenas de millones en “gastos del fichaje”.

Por ello, el portavoz de Marea Valencianista insiste tanto en una auditoría independiente como en otra "municipal de la alcaldesa" para "comprobar que no están perdiendo millones de euros de los valencianistas en presuntas comisiones o mordidas, tanto de las empresas de Peter Lim como de algunas otras personas del club o del entorno municipal". Del mismo modo, pide "conocer los honorarios y facturas cobradas por Germán Cabrera y sus empresas, durante los últimos 11 años, y también las facturas pagadas por estas empresas a compañía pertenecientes a Peter Lim, Layhoon y personas que han favorecido el pelotazo urbanístico".

Por otro lado, también indica que desea saber "el precio de venta de las parcelas del viejo Mestalla, el nuevo precio con el incremento derivado de la guerra de Irán, y saber por qué la empresa intermediaria no recibe a todos los interesados en su compra, como si ésta ya estuviera decidida con antelación", además de conocer "todas las transferencias directas e indirectas del Valencia CF con la red off shore montada por Peter Lim y Layhoon, y que sirvió, por ejemplo, para que Cristiano Ronaldo blanqueara sus ingresos, siendo condenado por la justicia española".

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"Beneficiarios en las operaciones urbanísticas"

Por último, Zorío pide saber "si alguno de los beneficiados en las operaciones urbanísticas de Peter Lim, ha sido quien gestionó la operación de Goldman Sachs, a cambio de quedarse el patrimonio inmobiliario del club a precio de mercadillo" y conocer las "tasaciones independientes para conocer el valor real del inmobiliario vendido y del que está en venta; y lo mismo sobre los costes reales del proyecto de finalización del nuevo Mestalla". "Peter Lim ya utilizó sus préstamos al Valencia CF y al Benfica para beneficiarse en la operación Rodrigo, y por eso fue condenado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Ahora, vamos a denunciar como está utilizando las operaciones urbanísticas del club para beneficiar a empresas con las que presuntamente, puede mantener relaciones comerciales fuera de España, directamente o a través de terceros", concluye.